Galatasaray Fenerbahçeli iki oyuncuya gözünü dikti!

Bir yandan Spor Toto Süper Lig'de zirve yarışında olan diğer bir yandan yönetim krizi yaşayan Galatasaray'da, transfer harekatı hız kesmeden devam ediyor. Galatasaray şimdi de Fenerbahçe'den iki ismi gözüne kestirdi.

06.04.2019 11:11 - Son Güncelleme: 06.04.2019 11:11 BU GALERİYİ PAYLAŞ





