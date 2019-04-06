Galatasaray Fenerbahçeli iki oyuncuya gözünü dikti!
Bir yandan Spor Toto Süper Lig'de zirve yarışında olan diğer bir yandan yönetim krizi yaşayan Galatasaray'da, transfer harekatı hız kesmeden devam ediyor. Galatasaray şimdi de Fenerbahçe'den iki ismi gözüne kestirdi.
06.04.2019 11:11
- Son Güncelleme: 06.04.2019 11:11
Bir yandan şampiyonluk kovalayan Galatasaray, diğer taraftan gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde ve ligde yarışacak bir kadro oluşturmak için plan yapıyor.
Galatasaray'da scout ekibi ve Fatih Terim'in hazırlıkları doğrultusunda yönetime iletilen transfer listesindeki isimleri bitirmek için Abdurrahim Albayrak titizlikle çalışıyor.
Gelecek yıllarda Süper Lig'de yabancı oyuncu sınırlaması kuralının değişeceğini göz önüne alan Galatasaray Kulübü, kaliteli yerli oyuncularla kadrosunu zenginleştirmeyi hedefliyor.
Bu doğrultuda Galatasaray, ezeli rakibinde forma giyen iki yıldıza göz dikti. İşte Galatasaray'ın Fenerbahçe'den transfer etmek istediği iki isim...
Geçmişte Fenerbahçe ve Galatasaray, Alper Potuk için birbirine düşmüş, transfer savaşını Kanarya kazanmıştı.