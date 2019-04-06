Fatih Terim'den olay açıklama! 'Galatasaray'a bir daha dönersem...'

Galatasaray'da sular durulacağa benzemiyor. Yaşanan ibrasızlık krizi sonrası Fatih Terim'in akıbetinin ne olacağı merak edilirken, Abdürrahim Albayrak yaptığı açıklamada seçim zorunluluğunun ortadan kalktığını belirtmişti. Diğer bir yanda Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in de sözleşme yenilemeyeceği iddialar arasındaydı. Ancak bu Fatih Terim için bir ilk olmayacak.

06.04.2019 15:36 - Son Güncelleme: 06.04.2019 15:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





