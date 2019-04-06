GaleriSpor

Fatih Terim'den olay açıklama! 'Galatasaray'a bir daha dönersem...'

Galatasaray'da sular durulacağa benzemiyor. Yaşanan ibrasızlık krizi sonrası Fatih Terim'in akıbetinin ne olacağı merak edilirken, Abdürrahim Albayrak yaptığı açıklamada seçim zorunluluğunun ortadan kalktığını belirtmişti. Diğer bir yanda Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in de sözleşme yenilemeyeceği iddialar arasındaydı. Ancak bu Fatih Terim için bir ilk olmayacak.

06.04.2019 15:36 - Son Güncelleme: 06.04.2019 15:44
Fatih Terim'den olay açıklama! 'Galatasaray'a bir daha dönersem...'

Galatasaray'da ibrasızlık kaosu sonrası yaşanan gelişmeler taraftarlar tarafından dikkatle takip ediliyor.

Fatih Terim'den olay açıklama! 'Galatasaray'a bir daha dönersem...'

Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak'ın daha önce sözlü olarak 5 yıllık anlaşmaya vardığı Fatih Terim'in ise yönetimin değişmesi durumunda sözleşme imzalamayacağı iddia edildi. Öte yandan Abdürrahim Albayrak, seçime gitme zorunluluğun ortadan kaldırıldığını açıklamıştı.

TEDBİR ZAFERİ

Fatih Terim'den olay açıklama! 'Galatasaray'a bir daha dönersem...'

Ancak Fatih Terim sözleşme imzalamazsa Galatasaray'da bir Fatih Terim dönemi daha kapanacak. Ancak bu Galatasaray için bir ilk değil.

Fatih Terim'den olay açıklama! 'Galatasaray'a bir daha dönersem...'

FATİH TERİM: 'BİR DAHA DÖNERSEM'

2015 yılında Galatasaray'daki görevine son verilen Fatih Terim'in hüngür hüngür ağladığı bu görünüler günlerce konuşulmuştu.

Fatih Terim'den olay açıklama! 'Galatasaray'a bir daha dönersem...'

O dönem kendisine yönlendirilen '3.kez ayrıldınız. Bir daha Galatasaray'a döner misiniz?' sorusuna yanıt olarak Terim: 'Bir daha dönersem başkan olarak dönerim' açıklamasını yapmıştı.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Galatasaray Fenerbahçeli iki oyuncuya gözünü dikti!
Galatasaray Fenerbahçeli iki oyuncuya gözünü dikti!