Galatasaray transferde büyük oynuyor! Son dakika transfer haberleri

Önümüzdeki yıl Şampiyonlar Ligi'ne katılacak olan ve en az çeyrek final hedefleyen Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Fatih Terim'in raporu doğrultusunda orta saha arayışlarını sürdüren sarı kırmızılı ekip İngiltere'den bir yıldızın peşine düştü. Terim'in raporunda "kesinlikle alınmalı" dediği futbolcu için girişimler başlarken, yeni gelişmeler de yaşandı. İşte Galatasaray son dakika transfer haberleri...

09.07.2019 09:59 - Son Güncelleme: 09.07.2019 09:59 BU GALERİYİ PAYLAŞ





