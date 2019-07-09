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Galatasaray transferde büyük oynuyor! Son dakika transfer haberleri

Önümüzdeki yıl Şampiyonlar Ligi'ne katılacak olan ve en az çeyrek final hedefleyen Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Fatih Terim'in raporu doğrultusunda orta saha arayışlarını sürdüren sarı kırmızılı ekip İngiltere'den bir yıldızın peşine düştü. Terim'in raporunda "kesinlikle alınmalı" dediği futbolcu için girişimler başlarken, yeni gelişmeler de yaşandı. İşte Galatasaray son dakika transfer haberleri...

09.07.2019 09:59 - Son Güncelleme: 09.07.2019 09:59
Galatasaray transferde büyük oynuyor! Son dakika transfer haberleri

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalarına devam ediyor.

Galatasaray transferde büyük oynuyor! Son dakika transfer haberleri

Sarı-kırmızılılar, teknik direktör Fatih Terim'in istediği iki yönlü orta saha oyuncusu tanımına uyan ismi buldu.

Galatasaray transferde büyük oynuyor! Son dakika transfer haberleri

Terim'in "Kesinlikle alınmalı" dediği futbolcu için yönetim harekete geçti.

Galatasaray transferde büyük oynuyor! Son dakika transfer haberleri

Ndiaye ile yollarını ayıran, Fernando'yu da Sevilla'ya satmak için pazarlık yapan Cimbom transferi bitirmek için gün sayıyor.

Galatasaray transferde büyük oynuyor! Son dakika transfer haberleri

Sarı-kırmızılılar Fulham'ın Fildişi Sahilli 27 yaşındaki futbolcusu Jean Michael Seri ile yakın temasta.

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