Fenerbahçe'den Maicon bombası

Galatasaray'ın göndermek istediği Maicon'un menajeri tarafından Fenerbahçe'ye önerildiği iddia edildi. Teklif Ersun Yanal'a sunuldu. Fenerbahçe'nin gündemindeki bir diğer ismin ise Benfica'da forma giyen 28 yaşındaki stoper Cristian Lema olduğu öğrenildi.

1 Ocak 2019 Salı, 08:48:26 Güncelleme: 08:49:31 BU GALERİYİ PAYLAŞ





