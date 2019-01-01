Fenerbahçe'den Maicon bombası

Galatasaray'ın göndermek istediği Maicon'un menajeri tarafından Fenerbahçe'ye önerildiği iddia edildi. Teklif Ersun Yanal'a sunuldu. Fenerbahçe'nin gündemindeki bir diğer ismin ise Benfica'da forma giyen 28 yaşındaki stoper Cristian Lema olduğu öğrenildi.

1 Ocak 2019 Salı, 08:48:26 Güncelleme: 08:49:31
Fenerbahçe'de stopere iki aday! Galatasaray'dan Maicon ve Benfica'dan Cristian Lema

Galatasaray'ın Arabistan'a satmaya çalıştığı Brezilyalı stoperin, menajeri tarafından Fenerbahçe'ye önerildiği iddia edildi.

Fenerbahçe'de stopere iki aday! Galatasaray'dan Maicon ve Benfica'dan Cristian Lema

Maicon'un iyi para kazanacak olsa da Arabistan'a gitmeyi son çare olarak düşündüğü ifade ediliyor.

Fenerbahçe'de stopere iki aday! Galatasaray'dan Maicon ve Benfica'dan Cristian Lema

Brezilyalı futbolcunun menajerinin, stoper arayan Fenerbahçe'ye mesaj göndererek, Maicon'un gelebileceğini ilettiği konuşuluyor.

Fenerbahçe'de stopere iki aday! Galatasaray'dan Maicon ve Benfica'dan Cristian Lema

Galatasaray'ın satış listesine koyduğu Serdar Aziz de sarı-lacivertli takımın gündemine gelmişti.

Fenerbahçe'de stopere iki aday! Galatasaray'dan Maicon ve Benfica'dan Cristian Lema

Fenerbahçe yönetimi iki oyuncu konusunda henüz bir girişimde bulunmadı.

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