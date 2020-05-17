RAMAZAN İMSAKİYE
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Fenerbahçe'den Galatasaraylıları çıldırtacak hamle! O isimle temas kuruldu

Kötü gidişin ardından teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayıran ancak hala yeni hocasını bulamayan Fenerbahçe için; Nenad Bjelica, Erol Bulut, Aykut Kocaman, Manuel Pellegrini ve Zlatko Dalic gibi isimler geçiyordu. Başkan Ali Koç son açıklamasında yerli ve yabancı 3 hocayla görüştüklerini ve bir hocayla neredeyse anlaşma sağlamışken EURO 2020'nin ertelenmesi nedeniyle anlaşmanın sekteye uğradığını söylemişti. Başkan Ali Koç'un ismini vermediği teknik direktör ortaya çıktı. İşte Galatasaray detayı ve son gelişmeler...

17.05.2020 11:37 - Son Güncelleme: 17.05.2020 11:37
Fenerbahçe'den Galatasaraylıları çıldırtacak hamle! O isimle temas kuruldu

Sezona şampiyonluk parolası ile başlayan Fenerbahçe, alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayırmıştı.

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Fenerbahçe'den Galatasaraylıları çıldırtacak hamle! O isimle temas kuruldu

Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada hoca arayışlarını sürdüren sarı-lacivertlilerde gündeme birçok isim gelmişti.

Fenerbahçe'den Galatasaraylıları çıldırtacak hamle! O isimle temas kuruldu

Fotomaç'ın haberine göre Kanarya'da önceliğim Nenad Bjelica olduğu fakat Erol Bulut, Manuel Pellegrini ve Zlatko Dalic ile de temasların sürdüğü iddia edilmişti.

Fenerbahçe'den Galatasaraylıları çıldırtacak hamle! O isimle temas kuruldu

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da divan toplantısında 3-4 hoca ile görüştüklerini dile getirmişti.

Fenerbahçe'den Galatasaraylıları çıldırtacak hamle! O isimle temas kuruldu

Koç açıklamasında, "Teknik direktör konusunda biz erteleme sürecinden önce de çalışmalarımız vardı. 3-4 hoca ile görüştük. Bir tanesiyle neredeyse el sıkışmışken EURO 2020'nin 2021'e atılmasıyla sekteye uğradık." ifadelerini kullanmıştı.

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