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Fenerbahçe'den Galatasaraylıları çıldırtacak hamle! O isimle temas kuruldu

Kötü gidişin ardından teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayıran ancak hala yeni hocasını bulamayan Fenerbahçe için; Nenad Bjelica, Erol Bulut, Aykut Kocaman, Manuel Pellegrini ve Zlatko Dalic gibi isimler geçiyordu. Başkan Ali Koç son açıklamasında yerli ve yabancı 3 hocayla görüştüklerini ve bir hocayla neredeyse anlaşma sağlamışken EURO 2020'nin ertelenmesi nedeniyle anlaşmanın sekteye uğradığını söylemişti. Başkan Ali Koç'un ismini vermediği teknik direktör ortaya çıktı. İşte Galatasaray detayı ve son gelişmeler...

17.05.2020 11:37 - Son Güncelleme: 17.05.2020 11:37 BU GALERİYİ PAYLAŞ





