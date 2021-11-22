NBA'de feci kavganın eşiğinden dönüldü! Isaiah Stewart kanlar içinde yerde kaldı LeBron James'in özrünü kabul etmedi
NBA'de son yılların en ciddi kavgasının eşiğinden dönüldü. Los Angeles Lakers'ın Detroit Pistons ile deplasmanda oynadığı maçta, ribaunt esnasında LeBron James'in dirsek darbesine maruz kalan Detroit'ten Isaiah Stewart inanılmaz sinirlenirken, güçlükle sakinleştirildi. Stewart'ın yüksek siniri nedeniyle sporseverler, 2004 yılında yaşanan ve NBA tarihinin en büyük kavgası olarak kabul edilen Ben Wallace-Ron Artest kavgasına benzer bir olayın yaşanacağını düşünmeye başladı ancak hem güvenlik görevlileri hem de iki takım oyuncuları ve teknik ekibi, üst düzey bir ısrarla olayları yatıştırmayı başardı. İşte o anlarda yaşananlar...
22.11.2021 11:10
- Son Güncelleme: 22.11.2021 11:28
NBA'de Los Angeles Lakers, Detroit Pistons ile deplasmanda karşılaşırken mücadelenin 3. periyodunda yaşanan gerginlik sonrası saha bir anda karıştı.
Karşılaşmanın 3. periyodunun 3. dakikası içerisinde Detroit Jerami Grant ile serbest atış kullanıyordu.
Grant'in ikinci atışının ardından oyuncular pota altında ribaund mücadelesine girerken Lakers'ın süper yıldızı LeBron James, sol dirseğiyle Detroit'ten Isaiah Stewart'ın yüzüne sert bir şekilde vurdu.
Çok sinirlenen ve sürekli LeBron James'e saldırmak için hamle yapan Stweart'ı takım arkadaşları güçlükle engel oldu.