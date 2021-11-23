SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ | Cimbom'a transferde dünya devi rakip! Bakambu zora girdi
Süper Lig'de 13 hafta sonunda lider Trabzonspor'un 12 puan gerisinde kalan Galatasaray'da gözler devre arası transfer dönemine çevrildi. Teknik direktör Fatih Terim, ileri alanda Kerem Aktürkoğlu dışında üretkenlik sağlanamadığı gerekçesiyle bu bölgeye takviye istedi. Sarı-kırmızılı ekibin listesinde yer alan Bakambu için ise bir dünya devi Cimbom'a rakip oldu. İşte detaylar...
23.11.2021 12:29
- Son Güncelleme: 23.11.2021 12:29
Galatasaray geride kalan 13 haftanın ardından ligde 21 puanla 8. sırada bulunuyor. Sarı-kırmızılarda derbide alınan mağlubiyet büyük bir üzüntü yaşattı.
Sarı-kırmızılılarda Fenerbahçe mağlubiyetiyle birlikte bazı eksiklerde bir kez daha ortaya çıktı. Karşılaşmada hücum anlamında etkisiz kalan Galatasaray pozisyon bulmakta zorlandı.
Teknik Direktör Fatih Terim'in büyük umutlarla kadroya katılmasını istediği Morutan sahada hiç bir etki gösteremedi.
Orta sahada Berkan, Cicaldau ve Feghouli ile istediği oyun geçişlerini yapamayan Galatasaray'da sergilen bu oyunun ardından gözler devre arasında planlanan transferlere çevrildi.