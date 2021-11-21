Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde gerginlik! Mesut Özil'e çakmak atıldı...
Süper Lig'in 13. hafta maçında Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. Mücadelede sarı-lacivertlilere beraberliği getiren golü atan Mesut Özil'e çakmak atılması sonrası saha karıştı. İşte o anlar...
21.11.2021 20:39
- Son Güncelleme: 21.11.2021 20:44
Fenerbahçe'nin skora dengeyi getiren golünden kısa süre sonra tribünlerden atılan yabancı maddeler iki takım futbolcuları arasında olay çıkmasına sebep oldu.
MESUT ÖZİL'E ÇAKMAK FIRLATILDI
Tribünden kendisine atılan çakmağı hakem Halil Umut Meler'e götürmek isteyen Mesut Özil'e Galatasaraylı futbolcular engel olamaya çalıştı.