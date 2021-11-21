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Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde gerginlik! Mesut Özil'e çakmak atıldı...

Süper Lig'in 13. hafta maçında Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. Mücadelede sarı-lacivertlilere beraberliği getiren golü atan Mesut Özil'e çakmak atılması sonrası saha karıştı. İşte o anlar...

21.11.2021 20:39 - Son Güncelleme: 21.11.2021 20:44
Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde gerginlik! Mesut Özil’e çakmak atıldı...

Türkiye'nin kilitlendiği derbide saha karıştı.

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Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde gerginlik! Mesut Özil’e çakmak atıldı...

Fenerbahçe'nin skora dengeyi getiren golünden kısa süre sonra tribünlerden atılan yabancı maddeler iki takım futbolcuları arasında olay çıkmasına sebep oldu.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde gerginlik! Mesut Özil’e çakmak atıldı...

MESUT ÖZİL'E ÇAKMAK FIRLATILDI
Tribünden kendisine atılan çakmağı hakem Halil Umut Meler'e götürmek isteyen Mesut Özil'e Galatasaraylı futbolcular engel olamaya çalıştı.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde gerginlik! Mesut Özil’e çakmak atıldı...

Bu andan itibaren iki takım futbolcuları arasında gerilim yaşanırken, Berke ve Muslera da kalelerini terk ederek olay yerine geldi.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde gerginlik! Mesut Özil’e çakmak atıldı...

Yaşanan arbedenin ardından hakem Halil Umut Meler, Muslera, Berke, Marcao ve Mert Hakan'a sarı kart gösterdi.

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