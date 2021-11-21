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Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde Fatih Terim ve Vitor Pereira sarı kart gördü

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Karşılaşmada ilk yarının son anlarında Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, topa oyun alanını terk etmeden dokunduğu için sarı kart yedi. Tecrübeli teknik adam, hakem Halil Umut Meler'e kart sonrası yoğun itirazlarda bulundu. İşte o anlar...

21.11.2021 20:18 - Son Güncelleme: 21.11.2021 20:21
Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde Fatih Terim ve Vitor Pereira sarı kart gördü

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti.

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Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde Fatih Terim ve Vitor Pereira sarı kart gördü

Karşılaşmada ilk yarının son anlarında Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, topa oyun alanını terk etmeden dokunduğu için sarı kart yedi.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde Fatih Terim ve Vitor Pereira sarı kart gördü

Tecrübeli teknik adam, hakem Halil Umut Meler'e kart sonrası yoğun itirazlarda bulundu.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde Fatih Terim ve Vitor Pereira sarı kart gördü

Görüntüler: BeinSports

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde Fatih Terim ve Vitor Pereira sarı kart gördü

Görüntüler: BeinSports

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