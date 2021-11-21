Fenerbahçe'den Galatasaray'a peş peşe göndermeli paylaşımlar! Squid Game, Mesut Özil ve Miguel Crespo...
Fenerbahçe kazanılan derbi galibiyeti sonrası Galatasaray'ın maç öncesi yaptığı "Squid Game" koreografisine gönderme yaptı. Öte yandan sarı lacivertliler, galibiyetin golünün sahibi olan Miguel Crespo'yu paylaşarak "Ses gelmiyor" dedi. Fenerbahçe'nin yayınladığı gönderilere taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.
21.11.2021 22:18
- Son Güncelleme: 21.11.2021 22:31
Galatasaray - Fenerbahçe derbisini 2-1'lik skorla Sarı-lacivertli ekip kazandı.
Fenerbahçe kazanılan derbi galibiyeti sonrası Galatasaray'ın maç öncesi yaptığı koreografiye gönderme yaptı.
Galatasaray taraftarının "Squid Game" dizisinden esinlenerek hazırladığı "1907 elendin" sözlerine maçın ardından karşılık veren Fenerbahçe, "1905 numaralı oyuncu elendi. Oyun bitti." ifadeleriyle karşılık verdi.
Fenerbahçe'nin yayınladığı gönderiye taraftar yoğun ilgi gösterdi.
"SES GELMİYOR"
Öte yandan Sarı lacivertliler, galibiyetin golünün sahibi olan Miguel Crespo'yu paylaşırken "Ses gelmiyor" dedi.