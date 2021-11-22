Transferde sıcak gelişme! Enner Valencia Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Teklif geldi ve...
Süper Lig'de zirve yarışının önemli aktörlerinden biri olan Fenerbahçe'de transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Enner Valencia için Wolverhampton ile transfer için pazarlığa oturulduğu ve resmi teklif için görüşüldüğü kaydedildi. İşte Valencia için Wolverhampton'ın önerdiği transfer rakamı ve yaşananlar...
22.11.2021 19:31
- Son Güncelleme: 22.11.2021 19:40
Bir süredir Fenerbahçeli Enner Valencia için Wolverhampton iddiaları gündeme gelmiş ve yıldız futbolcu için kulübe teklifin geleceği öne sürülmüştü.
YABANCI BASIN DUYURDU
Güney Amerika basınında yer alan habere göre Fenerbahçeli Enner Valencia için Wolves, sarı lacivertli kulübe resmi transfer teklifini yaptı.
FENERBAHÇE REDDETTİ AMA 2. TEKLİF GELDİ
Haberin detaylarında, Fenerbahçeli yetkililerin Enner Valencia için gelen bu teklifi reddettiği bilgisine yer verilirken, Süper Lig devine 2. teklifin de geldiği aktarıldı.
2. TEKLİFİN DETAYLARI
Buna göre Enner Valencia için Wolverhampton, Fenerbahçe kulübünün kapısını yeniden çaldı ve bonservis ücreti 6 milyon euroya çıkarıldı.