Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası sert sözler: Yangın onun yüzünden çıktı!

Mert Hakan ile Zajc orta alanda ortaya koyduğu mücadele Berkan ile Cicaldau'ya top kaybı ve pas hataları yaptırdı. İrfan Can'ın enfes pasında Mesut'un attığı gol Galatasaray savunmasının büyük ayıbıydı. Mesut gibi bir oyuncu böyle boş bırakılır mı? Galatasaray emek harcayarak oya işler gibi gol attı ama aptalca gol yedi. Oyuna iyi başlayan Morutan da Feghouli de Kerem'in golünden sonra oyundan düştüler.