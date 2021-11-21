Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde tarihi hatadan dönüldü! Kanarya hükmen galip sayılabilirdi...
Süper Lig'in 13. haftasında oynanan dev derbide Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Fenerbahçe'de teknik heyeti mücadele esnasında tarihi bir hatadan döndü. İki oyuncu değiştiren Vitor Pereira, mücadelenin son dakikalarında 4 oyuncu birden değiştirmek isteyince olanlar oldu. İşte detaylar ve dev maçtan ekrana yansımayan kareler....
21.11.2021 23:59
- Son Güncelleme: 22.11.2021 00:08
Süper Lig'in 13. haftasında oynanan dev derbide Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti.
Galatasaray'ın golünü 16. dakikada Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri ise 31. dakikada Mesut Özil ve 90+4. dakikada Miguel Crespo attı.
Sarı-lacivertli takımda Marcel Tisserand 83. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Mücadelede Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ise 90+5. dakikada kırmızı kart gördü.
TARİHİ HATADAN DÖNÜLDÜ
Maç esnasında tarihi bir hatadan dönüldü. Fenerbahçe Teknik direktörü Vitor Pereira ve ekibi 4 oyuncu değiştirmek istedi.
Portekizli teknik adamın bu hamlesi sonrasında şaşkınlık yaşandı. Çünkü Fenerbahçe'nin bu hamle öncesinde 2 oyuncu değiştirmişti.