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Haberler Spor Ahmet Çakar'dan Galatasaray - Fenerbahçe maçının hakemleri Halil Umut Meler ve Yaşar Kemal Uğurlu'ya şok sözler: Tetikçiliktir

Ahmet Çakar'dan Galatasaray - Fenerbahçe maçının hakemleri Halil Umut Meler ve Yaşar Kemal Uğurlu'ya şok sözler: Tetikçiliktir

SON DAKİKA SPOR HABERLERİ | Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. NEF Stadyumu'nda oynanan karşılaşma Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğü ile sona ererken, karşılaşmanın ardından maçın hakemi Halil Umut Meler ve VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'ya eleştiriler yükseldi. Eski hakem Ahmet Çakar da köşesinde hakemler hakkında sert sözler kullanırken, "Bunun adı tetikçiliktir" yorumu yaptı. İşte o sözler...

22.11.2021 09:50 - Son Güncelleme: 22.11.2021 09:50
Ahmet Çakar’dan Galatasaray - Fenerbahçe maçının hakemleri Halil Umut Meler ve Yaşar Kemal Uğurlu’ya şok sözler: Tetikçiliktir

Atamayana attılar... Dünkü maçın özeti bu. İkinci yarı G.Saray, Fenerbahçe'yi sahadan sildi. En az 3 net gol pozisyonu var, Berke ve Koreli Kim devleşti, Galatasaray'ın golü "Ha geldi ha geliyor' derken maçın bitimine dakikalar kala Crespo ile Fenerbahçe golü buldu, lige tutundu, belki de Vitor Pereira ile Ali Koç'un kellesini kurtardı ve Galatasaray'ı çok ama çok derin bir uçuruma sürükledi.

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Ahmet Çakar’dan Galatasaray - Fenerbahçe maçının hakemleri Halil Umut Meler ve Yaşar Kemal Uğurlu’ya şok sözler: Tetikçiliktir

İlk yarı atılan mükemmel iki kontratak golü var. Bu golün sahipleri virtüözler. Kerem, Allah onu Türk futboluna bağışlasın, müthiş bir kontratak başlattı, verdi- aldı ve penaltı vuruşu gibi bir vuruşla golü yaptı.

Ahmet Çakar’dan Galatasaray - Fenerbahçe maçının hakemleri Halil Umut Meler ve Yaşar Kemal Uğurlu’ya şok sözler: Tetikçiliktir

Fenerbahçe'nin attığı gol daha da muhteşemdi. İrfan Can'ın topu alışı, derhal Mesut'un kaçtığını görüp ona atması, Mesut'un saliselerle ofsayttan kurtuluşu ve F.Bahçe'nin beraberlik golü.

Ahmet Çakar’dan Galatasaray - Fenerbahçe maçının hakemleri Halil Umut Meler ve Yaşar Kemal Uğurlu’ya şok sözler: Tetikçiliktir

Hakem herkese iyi yönetti gibi gelebilir ama kafasında bin bir türlü tilki dolaşıyor. Onu ancak eski bir hakem anlayabilir. İlk yarıda Marcao'yu atamadı.

Ahmet Çakar’dan Galatasaray - Fenerbahçe maçının hakemleri Halil Umut Meler ve Yaşar Kemal Uğurlu’ya şok sözler: Tetikçiliktir

Yine ilk yarıda Berkan'ın eline çarpan top bence penaltı değil zira top çok yakın mesafeden geliyor ve kol doğal konumunda. İkinci yarı Tisserand'ı attığı pozisyonda penaltı bile yok. Hem faul veriyor hem Tisserand'ı atıyor.

Ahmet Çakar’dan Galatasaray - Fenerbahçe maçının hakemleri Halil Umut Meler ve Yaşar Kemal Uğurlu’ya şok sözler: Tetikçiliktir

Bu faul gol oluyor ama VAR davetiyle Diagne rakibini ittiği için gol iptal ediliyor. Doğrudur, Diagne'nin itmesi var amaaaa... Asıl şeytanlık bundan sonra başlıyor.

Ahmet Çakar’dan Galatasaray - Fenerbahçe maçının hakemleri Halil Umut Meler ve Yaşar Kemal Uğurlu’ya şok sözler: Tetikçiliktir

Bitime saniyeler kala bir korner atışında Serdar Dursun, aynı Diagne'nin ittiği gibi Berkan'ı itiyor. Diagne'nin golünü iptal eden hakem ve VAR hakemi, Serdar Dursun'un bu hareketi için penaltı daveti yapmıyor. Bunun adı hakemlik falan değil düpedüz tetikçiliktir.

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