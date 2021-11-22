Ahmet Çakar'dan Galatasaray - Fenerbahçe maçının hakemleri Halil Umut Meler ve Yaşar Kemal Uğurlu'ya şok sözler: Tetikçiliktir
SON DAKİKA SPOR HABERLERİ | Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. NEF Stadyumu'nda oynanan karşılaşma Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğü ile sona ererken, karşılaşmanın ardından maçın hakemi Halil Umut Meler ve VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'ya eleştiriler yükseldi. Eski hakem Ahmet Çakar da köşesinde hakemler hakkında sert sözler kullanırken, "Bunun adı tetikçiliktir" yorumu yaptı. İşte o sözler...
22.11.2021 09:50
- Son Güncelleme: 22.11.2021 09:50
Atamayana attılar... Dünkü maçın özeti bu. İkinci yarı G.Saray, Fenerbahçe'yi sahadan sildi. En az 3 net gol pozisyonu var, Berke ve Koreli Kim devleşti, Galatasaray'ın golü "Ha geldi ha geliyor' derken maçın bitimine dakikalar kala Crespo ile Fenerbahçe golü buldu, lige tutundu, belki de Vitor Pereira ile Ali Koç'un kellesini kurtardı ve Galatasaray'ı çok ama çok derin bir uçuruma sürükledi.
Fenerbahçe'nin attığı gol daha da muhteşemdi. İrfan Can'ın topu alışı, derhal Mesut'un kaçtığını görüp ona atması, Mesut'un saliselerle ofsayttan kurtuluşu ve F.Bahçe'nin beraberlik golü.