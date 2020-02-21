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Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor başkanları bir araya geldi! İşte ilk görüntüler

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor kulüplerinin başkanlarını görüşmeye davet etmişti. Bu çağrı üzerine Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve 4 büyük kulübün başkanları bir araya geldi. İşte büyük buluşmadan görüntüler.

21.02.2020 17:27 - Son Güncelleme: 21.02.2020 17:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





