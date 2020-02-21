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Onu tanıdınız mı? Galatasaray'a Kadıköy'de galibiyeti getiren son kişi...

Süper Lig'in 23.haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de ezeli rakibi Galatasaray'ı ağırlıyor. Pazar günü Kadıköy'de oynanacak dev maç, saat 19.00'da başlayacak. Son olarak 20 yıldır Kadıköy'de galibiyet alamayan Galatasaray, galibiyet parolasıyla sahada olacak ve Kadıköy duvarını yıkmaya çalışacak. Galatasaray'ın Kadıköy'de son aldığı galibiyet 1999 yılı. Ve o maçı getiren isim Marcio... İşte kendi ülkesinde bile bu kadar tanınmayan, Galatasaray'da Kadıköy'de son galibiyete getiren kişi Marcio'nun son hali.

21.02.2020 16:05 - Son Güncelleme: 21.02.2020 16:35
Onu tanıdınız mı? Galatasaray'a Kadıköy'de galibiyeti getiren son kişi...

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Pazar günü Kadıköy'de oynanacak dev maç, saat 19.00'da başlayacak.

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Onu tanıdınız mı? Galatasaray'a Kadıköy'de galibiyeti getiren son kişi...

Halil Umut Meler'in yöneteceği kritik mücadele öncesi galibiyet yemini eden sarı-kırmızılı taraftarlar, sosyal medyada Kadıköy'de kazanılan son derbinin videosunu paylaşmaya başladı.

Onu tanıdınız mı? Galatasaray'a Kadıköy'de galibiyeti getiren son kişi...

MARCIO YİNE AKILLARA GELDİ

Hatırlanacağı gibi 1999'da Hasan Şaş ve Marcio'nun golleriyle 2-1 kazanan Cimbom, o tarihten bu yana ezeli rakibinin sahasında galibiyet yüzü göremedi.

1999-2001 yılları arasında Galatasaray'da oynayan Brezilyalı futbolcu, futboluyla fazla iz bırakamasa da her yıl Kadıköy'de oynanacak derbi öncesi akıllara geliyor.

Onu tanıdınız mı? Galatasaray'a Kadıköy'de galibiyeti getiren son kişi...

İŞTE SON HALİ

45 yaşında olan Marcio, yaşamını ülkesi Brezilya'da sürdürüyor.

Onu tanıdınız mı? Galatasaray'a Kadıköy'de galibiyeti getiren son kişi...
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