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Onu tanıdınız mı? Galatasaray'a Kadıköy'de galibiyeti getiren son kişi...

Süper Lig'in 23.haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de ezeli rakibi Galatasaray'ı ağırlıyor. Pazar günü Kadıköy'de oynanacak dev maç, saat 19.00'da başlayacak. Son olarak 20 yıldır Kadıköy'de galibiyet alamayan Galatasaray, galibiyet parolasıyla sahada olacak ve Kadıköy duvarını yıkmaya çalışacak. Galatasaray'ın Kadıköy'de son aldığı galibiyet 1999 yılı. Ve o maçı getiren isim Marcio... İşte kendi ülkesinde bile bu kadar tanınmayan, Galatasaray'da Kadıköy'de son galibiyete getiren kişi Marcio'nun son hali.

21.02.2020 16:05 - Son Güncelleme: 21.02.2020 16:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





