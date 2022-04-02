Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler Süper Lig'in 1 numarası! En sık gol katkısı...
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor'u 4-0 mağlup etti. Mücadeleye genç yetenek Arda Güler'in attığı müthiş gol damgasını vurdu. Öte yandan Arda Güler, bu sezon Süper Lig'de en az 90 dakika oynayan oyuncular arasında en sık gol katkısı yapan isim oldu. Detaylar takvim.com.tr'nin özel haberinde...
02.04.2022 18:26 - Son Güncelleme: 02.04.2022 18:29
Fenerbahçe Kayserispor'u deplasmanda 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederken genç yıldızın ortaya koyduğu performans yine alkış topladı.
Sarı-Lacivertliler'in 17 yaşındaki yeteneği Arda Güler, takımının 4. golünü atarken ortaya koyduğu performansla büyük beğeni kazandı.
EN SIK GOL KATKISI...
Fenerbahçe'nin ve Türk futbolunun büyük umut bağladığı Arda Güler, bu sezon Süper Lig'de en az 90 dakika oynayan oyuncular arasında en sık gol katkısı yapan isim oldu.
DEV KULÜPLERİN RADARINDA
Arda Güler 197 dakikada 2 gol, 2 asist üretti. Genç yetenek 49 dakikada bir skora katkı yapıyor.
Gerek Fenerbahçe gerekse U17 Milli Takımı'nda ortaya koyduğu başarılı futbolla adından söz ettiren Arda, Avrupa'nın dev kulüplerini de takibinde.