Fenerbahçe'nin yıldızı Muriç'e Suudi Arabistan'dan çılgın teklif | Fenerbahçe son dakika transfer haberleri

Fenerbahçe'nin Galatasaray'a tarihi bir çalım atarak kadrosuna kattığı Kosovalı golcü Vedat Muriç, ligin ilk iki haftasını da boş geçmedi. Ligde gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken golcü futbolcuya sürpriz bir transfer teklifi geldi. Suudi Arabistan'dan bir kulübün Vedat Muriç ile yakından ilgilendiği iddia edilirken, 12 milyon euroluk bir teklifi de masaya koyduğu kaydedildi.

28.08.2019 10:28 - Son Güncelleme: 28.08.2019 10:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





