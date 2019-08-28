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Fenerbahçe'nin yıldızı Muriç'e Suudi Arabistan'dan çılgın teklif | Fenerbahçe son dakika transfer haberleri

Fenerbahçe'nin Galatasaray'a tarihi bir çalım atarak kadrosuna kattığı Kosovalı golcü Vedat Muriç, ligin ilk iki haftasını da boş geçmedi. Ligde gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken golcü futbolcuya sürpriz bir transfer teklifi geldi. Suudi Arabistan'dan bir kulübün Vedat Muriç ile yakından ilgilendiği iddia edilirken, 12 milyon euroluk bir teklifi de masaya koyduğu kaydedildi.

28.08.2019 10:28 - Son Güncelleme: 28.08.2019 10:28
Fenerbahçe'nin yıldızı Muriç'e Suudi Arabistan'dan çılgın teklif | Fenerbahçe son dakika transfer haberleri

Fenerbahçe'de Muriç ve Zajc ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe'nin yıldızı Muriç'e Suudi Arabistan'dan çılgın teklif | Fenerbahçe son dakika transfer haberleri

Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına devam eden sarı-lacivertliler bir yandan da mevcut oyuncularına gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı.

Fenerbahçe'nin yıldızı Muriç'e Suudi Arabistan'dan çılgın teklif | Fenerbahçe son dakika transfer haberleri

Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporuna göre çalışmalarını sürdüren Fenerbahçeli kurmaylar, ilk olarak deneyimli teknik adamın kadrosunda düşünmediği Diego Reyes ile yollarını ayırdı.

Fenerbahçe'nin yıldızı Muriç'e Suudi Arabistan'dan çılgın teklif | Fenerbahçe son dakika transfer haberleri

Takımda istenmeyen bir diğer isim olan Carlos Kameni'nin ise Malaga ile transfer görüşmeleri yapmak için İspanya'ya gittiği ifade edildi.

Fenerbahçe'nin yıldızı Muriç'e Suudi Arabistan'dan çılgın teklif | Fenerbahçe son dakika transfer haberleri

Bütün bunlar yaşanırken takımın iki yıldızı Mija Zajc ve Vedat Muriç'in transferi ile ilgili beklenmedik bir gelişme yaşandı.

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