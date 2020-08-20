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Galatasaray dünya yıldızına gözünü dikti! Transferde sessiz kalan Aslan'da rota James Rodriguez | Transfer haberleri

Transfer çalışmalarına sessiz sedasız devam eden Galatasaray bombayı patlatmaya hazır... Arda Turan, Oğulcan Çağlayan, Emre Kılınç, Omar Elabdellaoui gibi isimleri kadrosuna katan Galatasaray yılın transferi için harekete geçti. Sarı-kırmızılılar dünya yıldızı ile görüşmelere başladı. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

20.08.2020 10:07 - Son Güncelleme: 20.08.2020 10:10
Galatasaray dünya yıldızına gözünü dikti! Transferde sessiz kalan Aslan'da rota James Rodriguez | Transfer haberleri

Geçtiğimiz sezonu 6 sırada bitiren Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.

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Galatasaray dünya yıldızına gözünü dikti! Transferde sessiz kalan Aslan'da rota James Rodriguez | Transfer haberleri

Daha önce sarı kırmızılı ekip Sivasspor'dan Emre Kılınç, eski futbolcusu Arda Turan ve Omar Elabdellaoui kadrosuna katmıştı.

Galatasaray dünya yıldızına gözünü dikti! Transferde sessiz kalan Aslan'da rota James Rodriguez | Transfer haberleri

Galatasaray transferde yine büyük oynuyor.

Galatasaray dünya yıldızına gözünü dikti! Transferde sessiz kalan Aslan'da rota James Rodriguez | Transfer haberleri

Ezeli rakiplerinin gerisinde kalmakla suçlanan sarı-kırmızılı ekibin ses getirecek bir oyuncu almaya hazırlandığı ifade edilirken kulüp kulislerine sızan bilgiye göre bu isim Real Madrid'in ünlü futbolcusu James Rodriguez...

Galatasaray dünya yıldızına gözünü dikti! Transferde sessiz kalan Aslan'da rota James Rodriguez | Transfer haberleri

Younes Belhanda'ya takım arayan Galatasaray'ın 29 yaşındaki futbolcuyu almak için çalışma başlattığı belirtiliyor.

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