Galatasaray dünya yıldızına gözünü dikti! Transferde sessiz kalan Aslan'da rota James Rodriguez | Transfer haberleri
Transfer çalışmalarına sessiz sedasız devam eden Galatasaray bombayı patlatmaya hazır... Arda Turan, Oğulcan Çağlayan, Emre Kılınç, Omar Elabdellaoui gibi isimleri kadrosuna katan Galatasaray yılın transferi için harekete geçti. Sarı-kırmızılılar dünya yıldızı ile görüşmelere başladı. İşte son dakika gelişmesinin detayları...
20.08.2020 10:07
- Son Güncelleme: 20.08.2020 10:10
DİĞER GALERİLER