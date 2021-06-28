Galatasaray Dorukhan Toköz'e göz koydu! Temasa geçildi

İşte Zeki Uzundurukan'ın açıklamaları:

Galatasaray, Dorukhan Toköz için devreye girp menajeri ile bir görüşme yapmış. "Dorukhan için yurt dışından bir kulüple anlaşmadıysanız, biz Dorukhan için yıllık 1.5 milyon Euro vermeye hazırız" demiş.