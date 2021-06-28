Galatasaray Dorukhan Toköz'e göz koydu! Temasa geçildi
Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'in başlaması için geri sayım devam ederken, transferde ise önemli gelişmeler yaşanıyor. Burak Elmas'ın başkan olması ve Fatih Terim'in görevine devam etmesinin ardından kadro planması doğrultusunda orta saha arayışlarını hızlandıran Galatasaray'da Dorukhan Toköz ismi gündeme geldi. Bonservisi elinde olan isim için teklif yapıldı. İşte detaylar...
28.06.2021 09:57
- Son Güncelleme: 28.06.2021 09:57
Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarına devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.
Teknik direktör Fatih Terim ile yeniden anlaşan sarı kırmızılılar, transfer çalışmalarını hızlandırdı.
Ara transferde önemli isimeleri kadrosuna katan Cimbom, yaz transfer dönemi için düğmeye bastı.
Eski ve yetersiz bölgelere transfer yapacak olan Galatasaray, Beşiktaş'lı Dorukhan Toköz'ü gündemine aldı.
Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Galatasaray'ın Dorukhan teklifini duyurdu.
İşte Zeki Uzundurukan'ın açıklamaları:
Galatasaray, Dorukhan Toköz için devreye girp menajeri ile bir görüşme yapmış. "Dorukhan için yurt dışından bir kulüple anlaşmadıysanız, biz Dorukhan için yıllık 1.5 milyon Euro vermeye hazırız" demiş.
Yani Galatasaray, Fatih Terim doğrultusunda Dorukhan Toköz'e resmi teklifini yapmış.