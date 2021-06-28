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Fenerbahçe'nin yeni hocası kim olacak? Geri sayım sürüyor! Gözler Ali Koç'ta...

Fenerbahçe'de yeni teknik direktörün açıklanması için geri sayım devam ediyor. Başkan Ali Koç, genel kurul öncesi yaptığı bir açıklamada "Pazartesi günü yeni hocanın adını açıklayacağız" demişti. Bu gelişme sonrası sarı-lacivertli camia yeni teknik adamın açıklanmasını bekliyor. Peki Fenerbahçe'nin hocası kim olacak? İşte son gelişmeler...

28.06.2021 12:10 - Son Güncelleme: 28.06.2021 12:10
Fenerbahçe'nin yeni hocası kim olacak? Geri sayım sürüyor! Gözler Ali Koç'ta...

Emre Belözoğlu'yla yolların ayrılmasından bugüne geçen 26 günlük süre içinde birçok teknik adamla adı anılan Fenerbahçe'de bugün büyük olasılıkla 2021-22 sezonunda sarı lacivertli ekibi çalıştıracak isim açıklanacak.

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Fenerbahçe'nin yeni hocası kim olacak? Geri sayım sürüyor! Gözler Ali Koç'ta...

Başkan Ali Koç'un yeni teknik adamın profilini Portekiz ve Alman ekolünden, 1-2 şampiyonluk yaşamış, hala başarıya aç olarak altını çizmesiyle birlikte bu kriterlere uyan veya yaklaşan isimlerden boşta olanlar tek tek Fenerbahçe teknik direktörlüğü için kamuoyunda ve medyada tartışılmıştı.

Fenerbahçe'nin yeni hocası kim olacak? Geri sayım sürüyor! Gözler Ali Koç'ta...

İSİM SAYISI AZALSA DA NETLEŞEN YOK
İlk günlerde sayıları 10'u aşan teknik adam yakıştırmaları zaman içinde azalırken seçim süreci ve bugün itibariyle bakıldığında 4'e inmiş durumda; Marco Silva, Luis Castro, Paulo Fonseca, Slaven Bilic...

Fenerbahçe'nin yeni hocası kim olacak? Geri sayım sürüyor! Gözler Ali Koç'ta...

Hürriyet'in haberine göre kulüp tarafından bu isimler resmi olarak telaffuz edilmese de başkan Ali Koç'un "Görüştüğümüz isimleri üçe indirdik hatta iki buçuğa. Seçilirsek, pazartesi günü adını açıklayacağız" demesi, görüşülen teknik direktörlerin, medyada yazılıp çizilen isimler arasından olduğu şeklinde yorumlanmıştı.

Fenerbahçe'nin yeni hocası kim olacak? Geri sayım sürüyor! Gözler Ali Koç'ta...

Adaylar arasında en güçlü isim olarak Silva ön plana çıkarken işte gündemdeki isimler, nedenleri ve şansları...