Fenerbahçe'nin yeni hocası kim olacak? Geri sayım sürüyor! Gözler Ali Koç'ta...

Hürriyet'in haberine göre kulüp tarafından bu isimler resmi olarak telaffuz edilmese de başkan Ali Koç'un "Görüştüğümüz isimleri üçe indirdik hatta iki buçuğa. Seçilirsek, pazartesi günü adını açıklayacağız" demesi, görüşülen teknik direktörlerin, medyada yazılıp çizilen isimler arasından olduğu şeklinde yorumlanmıştı.