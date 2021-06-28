Fenerbahçe'nin yeni hocası kim olacak? Geri sayım sürüyor! Gözler Ali Koç'ta...
Fenerbahçe'de yeni teknik direktörün açıklanması için geri sayım devam ediyor. Başkan Ali Koç, genel kurul öncesi yaptığı bir açıklamada "Pazartesi günü yeni hocanın adını açıklayacağız" demişti. Bu gelişme sonrası sarı-lacivertli camia yeni teknik adamın açıklanmasını bekliyor. Peki Fenerbahçe'nin hocası kim olacak? İşte son gelişmeler...
28.06.2021 12:10
- Son Güncelleme: 28.06.2021 12:10
Hürriyet'in haberine göre kulüp tarafından bu isimler resmi olarak telaffuz edilmese de başkan Ali Koç'un "Görüştüğümüz isimleri üçe indirdik hatta iki buçuğa. Seçilirsek, pazartesi günü adını açıklayacağız" demesi, görüşülen teknik direktörlerin, medyada yazılıp çizilen isimler arasından olduğu şeklinde yorumlanmıştı.