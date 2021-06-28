Galatasaray'da transfer yasağı krizi! Şampiyonlar Ligi öncesi büyük şok
Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, Fatih Terim liderliğinde çalışmalarına devam ediyor. Sezonun ilk hazırlık maçında Dinamo Bükreş'i Aytaç Kara'nın attığı 2 golle geçen Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi eleme maçı öncesi kriz yaşanıyor. Çaykur Rizespor'dan olaylı bir şekilde kadrosuna kattığı Oğulcan Çağlayan transferiyle ilgili olarak zorlu bir süreç yaşayan sarı-kırmızılı ekip, bu durumu çözmeye çalışıyor. İşte detaylar...
28.06.2021 09:32
- Son Güncelleme: 28.06.2021 09:48
Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Galatasaray, önümüzdeki sezon mutlak şampiyonluk isterken transfer çalışmalarını da bu yönde sürdürüyor. Şu ana kadar Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk'ü kadrosuna katan Sarı-Kırmızılılar, birçok isimle de temaslarını sürdürüyor.
Sezon öncesi gerçekleştirilen ilk hazırlık maçında Dinamo Bükreş ile karşılaşan Cimbom, rakibini yeni transfer Aytaç Kara'nın golleriyle 2-1 mağlup etmeyi başarırırken Sarı-Kırmızılılar'ın 25 yaşındaki oyuncusu Oğulcan Çağlayan ile ilgili de dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.
Sancılı bir sürecin ardından kadroya katılan Oğulcan Çağlayan, Çaykur Rize ile yaptığı opsiyonlu sözleşmenin uzatılmasını kabul etmemiş, normal sözleşmesini tamamlamadan takımdan ayrılmıştı. Bunun üzerine Karadeniz kulübü, başarılı futbolcudan şikayetçi olmuştu.
GALATASARAY MAHKEMEYE GİTTİ!
Milliyet'in haberine göre; TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK), Çaykur Rize'ye 1 milyon 200 bin Euro ödenmesine hükmetmiş, Tahkim Kurulu da bunu onamıştı. Bunun üzerine Cimbom, kararı Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı.
RİZE'DEN TRANSFER YASAĞI TALEBİ
Çaykur Rize de, Galatasaray'a transfer yasağı ve Oğulcan'ın lisansının vize edilmemesini talep etti ve bu istek TFF tarafından kabul gördü.