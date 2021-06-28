Galatasaray'da transfer yasağı krizi! Şampiyonlar Ligi öncesi büyük şok

Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Galatasaray, önümüzdeki sezon mutlak şampiyonluk isterken transfer çalışmalarını da bu yönde sürdürüyor. Şu ana kadar Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk'ü kadrosuna katan Sarı-Kırmızılılar, birçok isimle de temaslarını sürdürüyor.