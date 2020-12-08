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Galatasaray dev operasyonun düğmesine bastı! 2 yeni transfer, 4 ayrılık

Süper Lig'de oynadığı son 6 karşılaşmadan 5 galibiyet, 1 beraberlikle ayrılan Galatasaray, ocak ayı transfer dönemi için de gaza bastı. Fatih Terim tarafından hazırlanan rapora göre harekatı başlatan yönetim 2 genç yıldıza imza attırma hazırlığı yaparken; 4 isimle ise yolların ayrılmasına karar verildi.

08.12.2020 09:15 - Son Güncelleme: 08.12.2020 09:15
Galatasaray dev operasyonun düğmesine bastı! 2 yeni transfer, 4 ayrılık

Sarı-kırmızılı takımda değişim rüzgârları esmeye devam edecek. Genç ve yerli futbolcuların ilk 11'e girmesi ve kendilerini ispatlaması herkesin yüzünü güldürdü.

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Galatasaray dev operasyonun düğmesine bastı! 2 yeni transfer, 4 ayrılık

Teknik direktör Fatih Terim'in Hatayspor maçından sonra "Sürprizlerimiz devam edecek. Yeni bir nesil, yeni bir jenerasyon yaratmaya çalışıyoruz" açıklamasının ardından devre arası transfer planları da netleşti.

Galatasaray dev operasyonun düğmesine bastı! 2 yeni transfer, 4 ayrılık

İLK ETAPTA FALCAO SATILACAK!
Sabah'ın haberine göre, Galatasaray'da yönetim, ilk etapta toplam 7 milyon Euro maliyeti bulunan ve hiç verim alınamayan Falcao'yu satacak. Kolombiyalı yıldıza ABD takımlarının ilgisi biliniyor.

Galatasaray dev operasyonun düğmesine bastı! 2 yeni transfer, 4 ayrılık

Galatasaray'a geldiği günden bu yana toplam 29 maça çıkan Falcao, sarı-kırmızılı takımda 26 karşılaşmayı sakatlıkları nedeniyle kaçırdı.

Galatasaray dev operasyonun düğmesine bastı! 2 yeni transfer, 4 ayrılık

LUYINDAMA ELDEN ÇIKARILACAK!
Başta Everton olmak üzere Premier Lig ekiplerinin istediği Luyindima da elden çıkarılıp genç ve yetenekli transferlere kaynak oluşturulacak.

Galatasaray dev operasyonun düğmesine bastı! 2 yeni transfer, 4 ayrılık

BABEL VE BELHANDA YOLCU!
Aslan'da Falcao ve Luyindama haricinde iki ayrılığın daha yaşanması bekleniyor. Sarı-kırmızılılar, Ryan Babel ve Younes Belhanda'ya da iyi bir teklif gelmesi halinde veda edecek.

Galatasaray dev operasyonun düğmesine bastı! 2 yeni transfer, 4 ayrılık

ALİ AKMAN VE BERAT ÖZDEMİR LİSTE BAŞI!
Aslan'ın yerli hedefinde Bursaspor'un 18 yaşındaki yükselen yıldızı Ali Akman (santrfor) ile G.Birliği'nin 22 yaşındaki orta sahası Berat Özdemir bulunurken, yabancı sürprizlerin de olacağı vurgulandı.

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