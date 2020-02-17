Galatasaray'ı sallayan Mustafa Kapı ve Ozan Kabak fotoğrafı! Kadro dışı bırakılmıştı
Galatasaray'da sular durulmuyor. Galatasaray'dan yapılan son dakika açıklamasına göre 17 yaşındaki Mustafa Kapı kadro dışı bırakıldı. Sözleşme yenilemek istemeyen Mustafa Kapı için Galatasaray'dan yapılan açıklamada 'Son 3 yılı yatılı olmak üzere 2014 yılından bu yana Galatasaray Futbol Akademisi bünyesinde, yetişmesi için emek ve değer verilen Mustafa Kapı, sözleşme uzatılması için kendisine sunulan tüm yapıcı önerileri red ettiğinden, kadro dışı bırakılmıştır.' denildi. Bu açıklama sonrası iddiaların ardı arkası kesilmezken, Mustafa Kapı hakkında her şey merak edilir oldu. Hakkında araştırma yapanların karşısına çıkan ise bu fotoğraflar oldu.
17.02.2020 17:08
- Son Güncelleme: 17.02.2020 17:39
Galatasaray resmi sosyal medya hesabından yayınladığı açıklama ile genç futbolcu Mustafa Kapı'nın sözleşme uzatma teklifini geri çevirdiği için kadro dışı bırakıldığını duyurdu. Mustafa Kapı'nın Fenerbahçe ile adı anılırken, genç oyuncu yaptığı açıklamada hedefinin Avrupa olduğunu söyledi.
Öte yandan Mustafa Kapı hakkında araştırma yapanlar Ozan Kabak'la fotoğrafına ulaştı. Görünce çok şaşıracaksınız. İşte başta Mustafa Kapı olmak üzere futbolcuların eski halleri...
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