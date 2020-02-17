Galatasaray'ı sallayan Mustafa Kapı ve Ozan Kabak fotoğrafı! Kadro dışı bırakılmıştı

Galatasaray resmi sosyal medya hesabından yayınladığı açıklama ile genç futbolcu Mustafa Kapı'nın sözleşme uzatma teklifini geri çevirdiği için kadro dışı bırakıldığını duyurdu. Mustafa Kapı'nın Fenerbahçe ile adı anılırken, genç oyuncu yaptığı açıklamada hedefinin Avrupa olduğunu söyledi.

Öte yandan Mustafa Kapı hakkında araştırma yapanlar Ozan Kabak'la fotoğrafına ulaştı. Görünce çok şaşıracaksınız. İşte başta Mustafa Kapı olmak üzere futbolcuların eski halleri...