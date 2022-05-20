Galatasaray deplasmanda Antalyaspor'a konuk oluyor! İşte muhtemel 11'ler
Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray sezonu Antalya'da kapatıyor. Cimbom bugün deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak. Cimbom sezonu galibiyetle kapatmak isterken 15 maçlık yenilmezlik serisi ile kulüp tarihine geçen genç teknik adam Nuri Şahin, Galatasaray'ı da yenerek sezonu galibiyetle kapatmayı hedefliyor.
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında bugün deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak. Antalya Stadı'nda yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek.
Tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren sarı-kırmızılı takım, geride kalan 37 karşılaşmada 14 galibiyet, 9 beraberlik ve 14 yenilgi yaşadı. Galatasaray, topladığı 51 puanla son haftaya 11. sırada girdi.
ANTALYASPOR YENİ REKOR PEŞİNDE
Futbolcu olarak başladığı sezonu futbol sorumlusu olarak tamamlayacak Nuri Şahin'in yönetiminde 15 maçtır yenilmeyen kırmızı-beyazlı ekip ise, 58 puanla 7. sırada bulunuyor. Genç teknik adam Nuri Şahin, Galatasaray'ı da yenerek sezonu galibiyetle kapatmayı hedefliyor.
Ligin ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Galatasaray 2-0 kazanmıştı.
İKİ TAKIM 52. KEZ KARŞI KARŞIYA GELECEK
Galatasaray ile Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'de 52. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 51 maçta sarı-kırmızılılar 31, kırmızı-beyazlılar 7 galibiyet aldı, taraflar 13 müsabakada ise eşitliği bozamadı.