Galatasaray deplasmanda Antalyaspor’a konuk oluyor! İşte muhtemel 11’ler

İKİ TAKIM 52. KEZ KARŞI KARŞIYA GELECEK

Galatasaray ile Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'de 52. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 51 maçta sarı-kırmızılılar 31, kırmızı-beyazlılar 7 galibiyet aldı, taraflar 13 müsabakada ise eşitliği bozamadı.