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Galatasaray Dennis Man'dan vazgeçmiyor! İşte teklif edilecek rakam

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ | Süper Lig ve UEFA'da yoluna devam eden Galatasaray, bir yandan da devre arası transfer dönemi için çalışmalarını sürdürüyor. Fatih Terim'in açık açık "İstiyorum" dediği Dennis Man için bir kez daha devreye girecek olan sarı-kırmızılıların Rumen yıldız için teklif edeceği rakam belli oldu. İşte detaylar...

07.11.2021 14:35 - Son Güncelleme: 07.11.2021 14:35
Galatasaray Dennis Man’dan vazgeçmiyor! İşte teklif edilecek rakam

Teknik direktör Fatih Terim, Parma'da forma giyen Rumen futbolcu Dennis Man'ın transfer edilmesini istiyor. 23 yaşındaki kanat forvetin talipleri de her geçen gün artıyor.

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Galatasaray Dennis Man’dan vazgeçmiyor! İşte teklif edilecek rakam

İtalya basınındaki haberlere göre; Sampdoria da bu oyuncu için devreye girdi. Ancak Parma'dan senelik 2 milyon euro net maaş alan Man'a bu parayı ödeyemeyecekleri kaydedildi. Sampdoria'nın sadece 1 milyon euro verebileceği yazılırken G.Saray cephesinin oyuncuya teklifi ise 2.5 milyon euro olacak.

Galatasaray Dennis Man’dan vazgeçmiyor! İşte teklif edilecek rakam

"MAAŞIN YARISINI BIRAKMAZ"
GSP Live'a konuşan Becali, "Dennis Man'ı satın alma opsiyonuyla kiralamak isteyen çok sayıda takım var. Ancak onun Parma'da aldığı maaşı karşılayamazlar. Galatasaray ise oyuncunun istediği parayı verebilir. Parma'yla 2025'e kadar mukavelesi var. Eğer Galatasaray, Parma'yla anlaşırsa çok problem çıkacağını sanmıyorum.

Galatasaray Dennis Man’dan vazgeçmiyor! İşte teklif edilecek rakam

Belki Dennis, İtalya'da kalmak için Sampdoria'yı tercih edebilir ama burada belirleyici nokta para olacak. Dennis, sırf İtalya'da kalmak için maaşının yarısını bırakmaz" dedi.

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