Galatasaray Dennis Man'dan vazgeçmiyor! İşte teklif edilecek rakam
SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ | Süper Lig ve UEFA'da yoluna devam eden Galatasaray, bir yandan da devre arası transfer dönemi için çalışmalarını sürdürüyor. Fatih Terim'in açık açık "İstiyorum" dediği Dennis Man için bir kez daha devreye girecek olan sarı-kırmızılıların Rumen yıldız için teklif edeceği rakam belli oldu. İşte detaylar...
07.11.2021 14:35
- Son Güncelleme: 07.11.2021 14:35
Teknik direktör Fatih Terim, Parma'da forma giyen Rumen futbolcu Dennis Man'ın transfer edilmesini istiyor. 23 yaşındaki kanat forvetin talipleri de her geçen gün artıyor.
"MAAŞIN YARISINI BIRAKMAZ"
GSP Live'a konuşan Becali, "Dennis Man'ı satın alma opsiyonuyla kiralamak isteyen çok sayıda takım var. Ancak onun Parma'da aldığı maaşı karşılayamazlar. Galatasaray ise oyuncunun istediği parayı verebilir. Parma'yla 2025'e kadar mukavelesi var. Eğer Galatasaray, Parma'yla anlaşırsa çok problem çıkacağını sanmıyorum.