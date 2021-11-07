Fenerbahçe ligde moral peşinde! İşte Fenerbahçe - Kayserispor maçı 11'leri...
Süper Lig'de çıktığı son 3 karşılaşmadan puansız ayrılan Fenerbahçe, UEFA'da Antwerp galibiyeti sonrası lige döndü. Evinde Kayserispor'u konuk edecek Vitor Pereira ve öğrencileri kazanarak moral depolamak istiyor. Ligde 11 maç sonunda 19 puanı bulunan sarı-lacivertli ekip maç eksiği ile lider Trabzonspor'un 11 puan gerisine düştü. Sürpriz istemeyen Pereira kafasındaki 11'i belirledi. İşte Fenerbahçe - Kayserispor maçı muhtemel 11'leri...
Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında bugün Yukatel Kayserispor'u konuk edecek. Ligde oynadığı son 3 karşılaşmadan puan çıkaramayan sarı-lacivertli takım, kazanıp çıkışa geçmek istiyor. Aksi bir sonuçta Vitor Pereira yeniden hedef tahtasına oturacak. Hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde Antwerp'i 3-0 yenerek moral bulan Kanarya'da 6 eksik var. Cezası devam eden Osayi'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan Altay, Serdar Aziz, Valencia, Gustavo ve Mesut Özil bu akşam forma giyemeyecek.
Teknik direktör Vitor Pereira'nın Osayi Samuel dışında Antwerp'te gözlerin pasını silen 11'i bu akşam da sahaya sürmesi bekleniyor. Sarılacivertlilerin kalesinde yine Berke olacak. Savunmada Kim, Szalai ve Novak, orta sahada Sosa, Mert Hakan, Meyer, kanatlarda Ferdi ile Rossi oynayacak. Forvette Mergim Berisha, arkasında İrfan Can yer alacak... Konuk Kayserispor'da ise hedef en az 1 puan. Sarı-kırmızılılarda sezonu kapatan Mensah ile sakatlığı devam eden Uğur Demirok ve kırmızı kart cezalısı Onur yok.
HAZIRLIKLAR TAMAM
Sarı-lacivertliler hazırlıklarını dün akşam yaptığı idmanla tamamlayıp kampa girdi. Samandıra Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenmanda pas ve çabukluk çalışmalarının ardından taktik prova gerçekleştirildiği bildirildi. Teknik direktör Pereira, oyunculardan, UEFA Avrupa Ligi'nde sergiledikleri futbolu, Kayserispor karşısında da tekrarlayıp 3 puanı almalarını istedi.