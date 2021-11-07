Fenerbahçe ligde moral peşinde! İşte Fenerbahçe - Kayserispor maçı 11’leri...

Teknik direktör Vitor Pereira'nın Osayi Samuel dışında Antwerp'te gözlerin pasını silen 11'i bu akşam da sahaya sürmesi bekleniyor. Sarılacivertlilerin kalesinde yine Berke olacak. Savunmada Kim, Szalai ve Novak, orta sahada Sosa, Mert Hakan, Meyer, kanatlarda Ferdi ile Rossi oynayacak. Forvette Mergim Berisha, arkasında İrfan Can yer alacak... Konuk Kayserispor'da ise hedef en az 1 puan. Sarı-kırmızılılarda sezonu kapatan Mensah ile sakatlığı devam eden Uğur Demirok ve kırmızı kart cezalısı Onur yok.