Galatasaray 'dejavu' peşinde! Şampiyonluk için %63 oran...
2023 yılına zirvede giren Galatasaray, son 20 yılda 15 haftasını lider bitirdiği ligde 7 kez ipi göğüsledi. 'Dejavu' yaşamak isteyen Cimbom, gözünü Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk kupasına dikti.
01.01.2023 19:19 - Son Güncelleme: 01.01.2023 19:21
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen ve 2023 yılına da zirvede giren Galatasaray ile ilgili çarpıcı bir istatistik ortaya çıktı.
7 KEZ ŞAMPİYON OLDU
Cimbom, söz konusu dönemde 11 kez 15. haftayı zirvede geçerken 7 kez şampiyonluğa ulaşan taraf oldu.
Galatasaray, 1993-94, 1996-97, 1999-00, 2000-01, 2011-12, 2012-13 ve 2017-18 sezonlarında Süper Lig'de zafere ulaşmayı başarırken, 2020-21, 2000-01 ve 1990-91 sezonlarında ikinci, 1994-95 sezonunda ise 3. sırada kendisine yer buldu.
15. haftalar itibarıyla zirvede yer alan Galatasaray'ın yüzde 63 oranında sezon sonunda şampiyonluğa ulaştığı görülüyor.