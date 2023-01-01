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Galatasaray 'dejavu' peşinde! Şampiyonluk için %63 oran...

2023 yılına zirvede giren Galatasaray, son 20 yılda 15 haftasını lider bitirdiği ligde 7 kez ipi göğüsledi. 'Dejavu' yaşamak isteyen Cimbom, gözünü Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk kupasına dikti.

Emrah Karalinç
takvim.com.tr
Özel haber
01.01.2023 19:19 - Son Güncelleme: 01.01.2023 19:21
Galatasaray ’dejavu’ peşinde! Şampiyonluk için %63 oran...

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen ve 2023 yılına da zirvede giren Galatasaray ile ilgili çarpıcı bir istatistik ortaya çıktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray ’dejavu’ peşinde! Şampiyonluk için %63 oran...


Sarı-Kırmızılılar, 1990-1991 sezonundan bu yana 15. haftayı zirvede geçtiği sezonlarda ortaya koyduğu başarılı performansıyla dikkati çekiyor.

Galatasaray ’dejavu’ peşinde! Şampiyonluk için %63 oran...

7 KEZ ŞAMPİYON OLDU
Cimbom, söz konusu dönemde 11 kez 15. haftayı zirvede geçerken 7 kez şampiyonluğa ulaşan taraf oldu.

Galatasaray ’dejavu’ peşinde! Şampiyonluk için %63 oran...

Galatasaray, 1993-94, 1996-97, 1999-00, 2000-01, 2011-12, 2012-13 ve 2017-18 sezonlarında Süper Lig'de zafere ulaşmayı başarırken, 2020-21, 2000-01 ve 1990-91 sezonlarında ikinci, 1994-95 sezonunda ise 3. sırada kendisine yer buldu.

Galatasaray ’dejavu’ peşinde! Şampiyonluk için %63 oran...

15. haftalar itibarıyla zirvede yer alan Galatasaray'ın yüzde 63 oranında sezon sonunda şampiyonluğa ulaştığı görülüyor.

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