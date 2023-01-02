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İşte Al Nassr'a transfer olan Cristiano Ronaldo'nun Riyad'daki malikanesi!

Messi ile birlikte dünyanın en iyi futbolcusu olarak gösterilen Cristiano Ronaldo'yu Suudi Arabistan'da lüks bir hayat bekliyor. Portekizli yıldız, Riyad'ta krallar gibi yaşayacak. İşte Al Nassr'a transfer olan Cristiano Ronaldo'nun Riyad'daki malikanesi!

Onur Koçhan
takvim.com.tr
02.01.2023 12:53 - Son Güncelleme: 02.01.2023 12:53
İşte Al Nassr’a transfer olan Cristiano Ronaldo’nun Riyad’daki malikanesi!

Messi ile birlikte dünyanın en iyi futbolcusu olarak gösterilen Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan temsilcisi Al Nassr'a 2.5 yıllığına transfer oldu. Reklam anlaşmalarıyla birlikte yıllık 200 milyon Euro kazanacak olan Portekizli yıldız, tarihin en pahalı imzasını attı.

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İşte Al Nassr’a transfer olan Cristiano Ronaldo’nun Riyad’daki malikanesi!

Sansasyonel transferin ardından tüm dünya Al Nasrr kulübünü dikkatle takip etmeye başladı. Transferin ardından kulübün İnstagram ve Twitter hesaplarında takipçi patlaması yaşandı. Ronaldo formaları kısa süre içinde satışa çıktı ve satış rekorları kırdı.

İşte Al Nassr’a transfer olan Cristiano Ronaldo’nun Riyad’daki malikanesi!

İngiliz medyasından The Sun ise Cristiano Ronaldo'yu Suudi Arabistan'da bekleyen hayatı kaleme aldı. 37 yaşındaki Portekizli yıldızı Suudi Arabistan'da lüks bir hayat bekliyor. Portekizli yıldız,, Riyad'ta krallar gibi yaşayacak.

İşte Al Nassr’a transfer olan Cristiano Ronaldo’nun Riyad’daki malikanesi!

Al Nassr'da forması giyecek olan Ronaldo ve ailesi, özel sitede, yüksek güvenlikli milyon Euro'luk malikanede yaşayacak. Portekizli yıldız oyuncunun Suudi Aribastan'da 12.2 milyon poundluk bir malikanede yaşantısını sürdürmesi bekleniyor.

Haberde, Cristiano Ronaldo'nun 500 milyon sterlinlik servetine servet katacağı vurgulanırken çocuklarının nasıl bir hayat sürdüreceği ile ilgili de ufak bilgilere yer verildi. The Sun, Ronaldo'nun çocukları Cristiano Jr, Eva, Matteo, Alana Martina ve Bella'yla her zamankinden daha fazla ilgileneceğini de vurguladı.

İşte Al Nassr’a transfer olan Cristiano Ronaldo’nun Riyad’daki malikanesi!

İşte gazetede yer alan dikkat çekici ifadeler: "Ronaldo ve ailesi şehrin en iyi restoranları da dahil olmak üzere inanılmaz bir gece hayatıyla övünen Al Muhammadiyah'a yerleşebilir. Ya da çocuklarını eğitmek için en iyi uluslararası okullarla dolu bir bölge olan Al Nakheel da bir seçenek.

İşte Al Nassr’a transfer olan Cristiano Ronaldo’nun Riyad’daki malikanesi!

Ronaldo'nun yaşayacağı yer, kendi olimpik yüzme havuzuna, abartılı bir şelaleye sahip bir resepsiyon odasına ve Al Macqa mahallesindeki arazisinde 3 konuk villasına sahip 8 yatak odalı bir mega malikane.

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