İşte Al Nassr’a transfer olan Cristiano Ronaldo’nun Riyad’daki malikanesi!

Al Nassr'da forması giyecek olan Ronaldo ve ailesi, özel sitede, yüksek güvenlikli milyon Euro'luk malikanede yaşayacak. Portekizli yıldız oyuncunun Suudi Aribastan'da 12.2 milyon poundluk bir malikanede yaşantısını sürdürmesi bekleniyor.

Haberde, Cristiano Ronaldo'nun 500 milyon sterlinlik servetine servet katacağı vurgulanırken çocuklarının nasıl bir hayat sürdüreceği ile ilgili de ufak bilgilere yer verildi. The Sun, Ronaldo'nun çocukları Cristiano Jr, Eva, Matteo, Alana Martina ve Bella'yla her zamankinden daha fazla ilgileneceğini de vurguladı.