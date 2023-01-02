İşte Al Nassr'a transfer olan Cristiano Ronaldo'nun Riyad'daki malikanesi!
Messi ile birlikte dünyanın en iyi futbolcusu olarak gösterilen Cristiano Ronaldo'yu Suudi Arabistan'da lüks bir hayat bekliyor. Portekizli yıldız, Riyad'ta krallar gibi yaşayacak. İşte Al Nassr'a transfer olan Cristiano Ronaldo'nun Riyad'daki malikanesi!
Messi ile birlikte dünyanın en iyi futbolcusu olarak gösterilen Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan temsilcisi Al Nassr'a 2.5 yıllığına transfer oldu. Reklam anlaşmalarıyla birlikte yıllık 200 milyon Euro kazanacak olan Portekizli yıldız, tarihin en pahalı imzasını attı.
İngiliz medyasından The Sun ise Cristiano Ronaldo'yu Suudi Arabistan'da bekleyen hayatı kaleme aldı. 37 yaşındaki Portekizli yıldızı Suudi Arabistan'da lüks bir hayat bekliyor. Portekizli yıldız,, Riyad'ta krallar gibi yaşayacak.
Al Nassr'da forması giyecek olan Ronaldo ve ailesi, özel sitede, yüksek güvenlikli milyon Euro'luk malikanede yaşayacak. Portekizli yıldız oyuncunun Suudi Aribastan'da 12.2 milyon poundluk bir malikanede yaşantısını sürdürmesi bekleniyor.
Haberde, Cristiano Ronaldo'nun 500 milyon sterlinlik servetine servet katacağı vurgulanırken çocuklarının nasıl bir hayat sürdüreceği ile ilgili de ufak bilgilere yer verildi. The Sun, Ronaldo'nun çocukları Cristiano Jr, Eva, Matteo, Alana Martina ve Bella'yla her zamankinden daha fazla ilgileneceğini de vurguladı.