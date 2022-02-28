Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı sonrası hakem Ümit Öztürk hakkında flaş sözler: İki penaltı da...
Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray evinde Çaykur Rizespor'u konuk etti. Ev sahibi ekip iki kez geriye düşmesine rağmen baskılı oyunuyla skoru 4-2'ye getirip 3 puanı cebine koydu. Spor yazarları karşılaşmanın ardından futbol ve maçın hakemi Ümit Öztürk'le ilgili değerlendirmelerde bulundu. İşte o yazılar...
SERKAN KORKMAZ - ÇOK AMA ÇOK ZOR
Futbol gerçekten çok enteresan; hayat gibi... Daha bir buçuk ay önce, 11 Ocak 2022'de oynanan Giresun maçı, Fatih Terim'le çıkılan son maçtı. Efsane hocayla yolların ayrıldığı gün biri bana, "Galatasaray, şubat ayında Çaykur Rize ile içeride oynayacağı maçta, sahada Gedson, kenarda Bülent Korkmaz olacak" dese, inanırdım. Gel gör ki; Galatasaray'ın yaşayan efsanesi Bülent Korkmaz Çaykur Rize'nin hocası, Gedson'sa "Beşiktaş'ın sözleşmeli topçusu" olarak Çaykur Rize formasını terletmekteydi dün akşam. Üstelik, Torrent Bey "'he" dese Gedson, Beşiktaş'ta değil Galatasaray'daydı.
Sarı-kırmızılılar Rize'yi yenmek ve rahat bir nefes almak zorundaydı. İkinci yarı daha istekli ve saldıran bir Galatasaray beklerken bir sıra dışı gol de Boyd'dan geldi. Torrent için Gomis hamlesi kaçınılmazdı. Mohamed çıkar mıydı emin değilim ama Babel de oyuna girmiş Emre kenara gelmişti.
Göztepe'de iki hayati penaltı atan Gomis ayağının tozuyla kazandırdığı penaltıyı kaçırınca Nef Stadyumu'nda gerilim iyice arttı. Maçın bitimine daha yarım saat vardı. On dakikalık stresin ardından Galatasaray bir penaltı daha kazandı bu kez Babel affetmedi.