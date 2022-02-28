Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı sonrası hakem Ümit Öztürk hakkında flaş sözler: İki penaltı da...

SERKAN KORKMAZ - ÇOK AMA ÇOK ZOR

Futbol gerçekten çok enteresan; hayat gibi... Daha bir buçuk ay önce, 11 Ocak 2022'de oynanan Giresun maçı, Fatih Terim'le çıkılan son maçtı. Efsane hocayla yolların ayrıldığı gün biri bana, "Galatasaray, şubat ayında Çaykur Rize ile içeride oynayacağı maçta, sahada Gedson, kenarda Bülent Korkmaz olacak" dese, inanırdım. Gel gör ki; Galatasaray'ın yaşayan efsanesi Bülent Korkmaz Çaykur Rize'nin hocası, Gedson'sa "Beşiktaş'ın sözleşmeli topçusu" olarak Çaykur Rize formasını terletmekteydi dün akşam. Üstelik, Torrent Bey "'he" dese Gedson, Beşiktaş'ta değil Galatasaray'daydı.