Galatasaray'a Katarlı yıldız!
Galatasaray, Al Sadd takımında 15 maçta 14 gol atıp, 13 de asist yapan Afif'i listesine aldı. Bayern ile anılan Onyekuru'nun yerine daha asistçi bir isim arayan Terim'in, Katar'ın Al Sadd takımında forma giyen Akram Afif'in transferine sıcak baktığı öğrenildi.
20.03.2019 08:53
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Fatih Terim, Henry Onyekuru'dan memnun… Ancak Nijeryalı'nın, gösterdiği performans nedeniyle yeniden kiralanması imkansız hale geldi.
Bayern ile anılan Onyekuru'nun yerine daha asistçi bir isim arayan Terim'in, önüne gelen son isim Katar'ın Al Sadd takımından Akram Afif...
Terim'in 15 maçta 14 gol ve 13 asistle harikalar yaratan 22 yaşındaki sol kanat oyuncusunu yakın takibe aldığı öğrenildi.
BONSERVİSİ VILLARREAL'DE
Bu sezon Al Sadd'da kiralık olarak forma giyen Katarlı Akram Afif'in bonservisi Villarreal'de bulunuyor.
Bir yıl daha anlaşması bulunan genç futbolcunun, Transfermarkt değeri 700 bin Euro...