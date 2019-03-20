Galatasaray'a Katarlı yıldız!

Galatasaray, Al Sadd takımında 15 maçta 14 gol atıp, 13 de asist yapan Afif'i listesine aldı. Bayern ile anılan Onyekuru'nun yerine daha asistçi bir isim arayan Terim'in, Katar'ın Al Sadd takımında forma giyen Akram Afif'in transferine sıcak baktığı öğrenildi.

20.03.2019 08:53 - Son Güncelleme: BU GALERİYİ PAYLAŞ





