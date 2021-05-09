Galatasaray - Beşiktaş maçı sonrası Sergen Yalçın ve Şükrü Hanedar arasında gerginlik: Ganyan bayisine git
Spor Toto Süper Lig'in 40'ıncı haftasında Galatasaray, Beşiktaş'ı konuk etti. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada sarı-kırmızılı ekip sahadan 3-1'lik skorla galip ayrılırken, karşılaşmanın ardından soyunma odası koridorlarında Sergen Yalçın ve Şükrü Hanedar arasında şok bir gerginlik yaşandığı ortaya çıktı.
09.05.2021 09:19
- Son Güncelleme: 09.05.2021 09:19
Süper Lig'in 40. haftası dev bir derbi heyecanına sahne oldu. Galatasaray, lider Beşiktaş'ı konuk ettiği mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.
Sarı-kırmızılı takım böylece, lider Beşiktaş'la 6 olan puan farkını 3'e düşürerek son iki haftaya umutlu girdi.
Bu arada karşılaşma sonrası Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'la, Galatasaray Futbol A Takım İdari Direktörü Şükrü Hanedar arasında gerginlik yaşandığı ortaya çıktı.
Sabah'ta yer alan habere göre Sergen Yalçın ile Galatasaray Futbol A Takım İdari Direktörü Şükrü Hanedar arasında tansiyon yükseldi.
Hanedar'ın, hakem kararlarına tepki gösteren Yalçın'la tartıştığı ve tecrübeli çalıştırıcının, "Bizim stadımıza geldiğinde biz sizi böyle mi ağırladık" diyerek çıkıştığı kaydedildi.
Yaşanan gerilimde Florya çalışanı Ender Uysal'ın da Yalçın'a, "Hadi ganyan bayisine git" diyerek hakaret ettiği öğrenildi.