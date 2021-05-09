RAMAZAN İMSAKİYE
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Galatasaray - Beşiktaş maçı sonrası Sergen Yalçın ve Şükrü Hanedar arasında gerginlik: Ganyan bayisine git

Spor Toto Süper Lig'in 40'ıncı haftasında Galatasaray, Beşiktaş'ı konuk etti. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada sarı-kırmızılı ekip sahadan 3-1'lik skorla galip ayrılırken, karşılaşmanın ardından soyunma odası koridorlarında Sergen Yalçın ve Şükrü Hanedar arasında şok bir gerginlik yaşandığı ortaya çıktı.

09.05.2021 09:19 - Son Güncelleme: 09.05.2021 09:19
Galatasaray - Beşiktaş maçı sonrası Sergen Yalçın ve Şükrü Hanedar arasında gerginlik: Ganyan bayine git

Süper Lig'in 40. haftası dev bir derbi heyecanına sahne oldu. Galatasaray, lider Beşiktaş'ı konuk ettiği mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.

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Galatasaray - Beşiktaş maçı sonrası Sergen Yalçın ve Şükrü Hanedar arasında gerginlik: Ganyan bayine git

Sarı-kırmızılı takım böylece, lider Beşiktaş'la 6 olan puan farkını 3'e düşürerek son iki haftaya umutlu girdi.

Galatasaray - Beşiktaş maçı sonrası Sergen Yalçın ve Şükrü Hanedar arasında gerginlik: Ganyan bayine git

Bu arada karşılaşma sonrası Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'la, Galatasaray Futbol A Takım İdari Direktörü Şükrü Hanedar arasında gerginlik yaşandığı ortaya çıktı.

Galatasaray - Beşiktaş maçı sonrası Sergen Yalçın ve Şükrü Hanedar arasında gerginlik: Ganyan bayine git

Sabah'ta yer alan habere göre Sergen Yalçın ile Galatasaray Futbol A Takım İdari Direktörü Şükrü Hanedar arasında tansiyon yükseldi.

Galatasaray - Beşiktaş maçı sonrası Sergen Yalçın ve Şükrü Hanedar arasında gerginlik: Ganyan bayine git

Hanedar'ın, hakem kararlarına tepki gösteren Yalçın'la tartıştığı ve tecrübeli çalıştırıcının, "Bizim stadımıza geldiğinde biz sizi böyle mi ağırladık" diyerek çıkıştığı kaydedildi.

Galatasaray - Beşiktaş maçı sonrası Sergen Yalçın ve Şükrü Hanedar arasında gerginlik: Ganyan bayine git

Yaşanan gerilimde Florya çalışanı Ender Uysal'ın da Yalçın'a, "Hadi ganyan bayisine git" diyerek hakaret ettiği öğrenildi.