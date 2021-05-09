Fenerbahçe'ye Napoli'den 2 yıldız birden! Emre Belözoğlu isimleri verdi

Süper Lig'de bitime 2 hafta kala şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe, bir yandan da Emre Belözoğlu'nun hazırladığı rapor doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürüyor. Tisserand ve Lemos'tan memnun olmayan ve defansa takviye isteyen genç teknik adam, sağ bek için de isim verdi. Napoli'nin 2 yıldızının adını yönetime sunan Emre Belözoğlu transferlerin bitirilmesini istedi.

09.05.2021 09:46 - Son Güncelleme: 09.05.2021 09:46 BU GALERİYİ PAYLAŞ





