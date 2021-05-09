RAMAZAN İMSAKİYE
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Fenerbahçe'ye Napoli'den 2 yıldız birden! Emre Belözoğlu isimleri verdi

Süper Lig'de bitime 2 hafta kala şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe, bir yandan da Emre Belözoğlu'nun hazırladığı rapor doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürüyor. Tisserand ve Lemos'tan memnun olmayan ve defansa takviye isteyen genç teknik adam, sağ bek için de isim verdi. Napoli'nin 2 yıldızının adını yönetime sunan Emre Belözoğlu transferlerin bitirilmesini istedi.

09.05.2021 09:46 - Son Güncelleme: 09.05.2021 09:46
Fenerbahçe'ye Napoli'den 2 yıldız birden! Emre Belözoğlu isimleri verdi

Ligde bitime sayılı maç kala Fenerbahçe'de yeni sezonun planlamaları yapılmaya başlandı. Teknik sorumlu Emre Belözoğlu, çok beğendiği iki oyuncu için kesinlikle alalım raporu verdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'ye Napoli'den 2 yıldız birden! Emre Belözoğlu isimleri verdi

Sarı lacivertlilerde Emre Belözoğlu, şampiyonluk yarışını sonuna kadar kovalayacaklarını ifade etti.

Fenerbahçe'ye Napoli'den 2 yıldız birden! Emre Belözoğlu isimleri verdi

Fenerbahçe, kritik şampiyonluk yarışında kayıp yaşamak istemiyor.

Fenerbahçe'ye Napoli'den 2 yıldız birden! Emre Belözoğlu isimleri verdi

Kanarya'da gelecek sezonun planlamaları da yapılıyor.

Fenerbahçe'ye Napoli'den 2 yıldız birden! Emre Belözoğlu isimleri verdi

BİR STOPER BİR SAĞ BEK!

Tisserand, Lemos ve Sadık'tan beklediği verimi alamayan Fenerbahçe, bu oyuncularla yollarını ayırmak için her türlü girişimi yapacak.