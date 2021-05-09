Galatasaray - Beşiktaş maçı sonrası Cüneyt Çakır hakkında şok sözler: Lime lime doğradı

SERKAN KORKMAZ - İKİNCİLİK ÖNEMLİ

Beşiktaş'ın onbirini herkes biliyordu ama Galatasaray'ın ne yapacağı merak konusuydu. "Gençlerden (Kerem ve Halil) anca birini oynatır" diye düşündüğüm Terim, ikisini de yedek soyundurdu. Oysaki Onyekuru yerine Kerem'in daha doğru bir tercih olduğu daha maçın başında netleşti. Yine de sürpriz sayılabilecek Saracchi-Yedlin ikilisi dâhil çok da itiraz edilmeyecek, mantıklı bir onbir vardı sahada Galatasaray adına.