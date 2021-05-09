Galatasaray - Beşiktaş maçı sonrası Cüneyt Çakır hakkında şok sözler: Lime lime doğradı
Süper Lig'de 40'ıncı haftanın en kritik mücadelesinde Galatasaray evinde konuk ettiği Beşiktaş'ı 3-1'lik skorla devirerek zirveyi karıştırdı. Beşiktaş ile puan farkını 3'e düşüren sarı-kırmızılı ekip son maça kadar şampiyonluk yarışının içinde kalacağını gösterirken, karşılaşmanın ardından spor yazarları dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. İşte o yazılar...
SERKAN KORKMAZ - İKİNCİLİK ÖNEMLİ
Beşiktaş'ın onbirini herkes biliyordu ama Galatasaray'ın ne yapacağı merak konusuydu. "Gençlerden (Kerem ve Halil) anca birini oynatır" diye düşündüğüm Terim, ikisini de yedek soyundurdu. Oysaki Onyekuru yerine Kerem'in daha doğru bir tercih olduğu daha maçın başında netleşti. Yine de sürpriz sayılabilecek Saracchi-Yedlin ikilisi dâhil çok da itiraz edilmeyecek, mantıklı bir onbir vardı sahada Galatasaray adına.
Maçın kontrolü için habire sarı kartına davranan Cüneyt Çakır, kırmızı kartlı bir derbinin hazırlığını yaparken önce Beşiktaş ardından Galatasaray lehine birer penaltı verdi. Lafı hiç uzatmayayım iki penaltı da gri. İngiltere Premier Ligi'nde hakemlerin çoğu ikisini de vermez. İkincisine, ilkini verdiği için hükmetti. Atiba'nın itmesiyle başlayan pozisyonda Donk'la karşılıklı mücadele ettikleri anda penaltıya neden hükmetti gerçekten anlamadım.
Terim ve talebeleri pek çoğumuza göre "ligin en iyi takımını" yenerek çok önemli bir iş yaptı. Az da olsa şampiyonluk şansı sürüyor, lig ikinciliği için de fikstür avantajıyla son iki haftaya umutlu giriliyor. Kazanılan bu maç, lig nasıl biterse bitsin, yıllar boyu hatıralarda önemli bir yer tutacak.