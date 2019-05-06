Galatasaray-Beşiktaş derbisi sonrası ekranlara yansımayan kavga! Tünelin ucunda...

Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan dev derbi oldukça gerin geçti. Maçın ardından ise ekranlara yansımayan bir kavga çıktı. Şampiyonluk yolunda büyük avantaj kaybeden Beşiktaş, iki golü de rakibinin taç atışları sırasında hakeme yaptığı itiraz sonrası yedi.