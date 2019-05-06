Galatasaray-Beşiktaş derbisi sonrası ekranlara yansımayan kavga! Tünelin ucunda...
Spor Toto Süper Lig'in 31.haftasında oynanan Galatasaray-Beşiktaş derbisi oldukça gergin anlara sahne oldu. Zirve yarışını direkt etkileyen maç sonrası Galatasaray liderlik koltuğuna otururken, maç sonunda yaşanan ve ekranlara yansımayan kavga sosyal medyada çok konuşuldu.
06.05.2019 10:36
- Son Güncelleme: 06.05.2019 10:51
Galatasaraylı futbolcular ve teknik heyet galibiyetin mutluluğunu yaşıyordu. Sarı kırmızılı kenar yönetim de soyunma odasına doğru hareket eden Bülent Yıldırım'ın çevresindeydi. Gökhan Gönül ile Fatih Terim ise o esnada maçta yaşanan bir pozisyonu tartıştı. Terim, milli takımdan öğrencisini sakinleştirmeye çalıştı.
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