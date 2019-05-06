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Galatasaray-Beşiktaş derbisi sonrası ekranlara yansımayan kavga! Tünelin ucunda...

Spor Toto Süper Lig'in 31.haftasında oynanan Galatasaray-Beşiktaş derbisi oldukça gergin anlara sahne oldu. Zirve yarışını direkt etkileyen maç sonrası Galatasaray liderlik koltuğuna otururken, maç sonunda yaşanan ve ekranlara yansımayan kavga sosyal medyada çok konuşuldu.

06.05.2019 10:36 - Son Güncelleme: 06.05.2019 10:51
Galatasaray-Beşiktaş derbisi sonrası ekranlara yansımayan kavga! Tünelin ucunda...

Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan dev derbi oldukça gerin geçti. Maçın ardından ise ekranlara yansımayan bir kavga çıktı. Şampiyonluk yolunda büyük avantaj kaybeden Beşiktaş, iki golü de rakibinin taç atışları sırasında hakeme yaptığı itiraz sonrası yedi.

Galatasaray-Beşiktaş derbisi sonrası ekranlara yansımayan kavga! Tünelin ucunda...

Maçın ilk yarısında tacın kendi lehlerine olduğu gerekçesiyle duraklayan siyah-beyazlılar, 55. dakikadaki golde ise rakibin taç atışı sırasında savunmada yerleşmekte gecikti ve kalesinde golü gördü.

Galatasaray-Beşiktaş derbisi sonrası ekranlara yansımayan kavga! Tünelin ucunda...

TÜNELDE KAVGA

Hürriyet'in haberine göre, Bülent Yıldırım'ın bitişi düdüğü ile birlikte ise soyunma odası yakınlarında kavga çıktı.

Galatasaray-Beşiktaş derbisi sonrası ekranlara yansımayan kavga! Tünelin ucunda...

İlk olarak Siyah beyazlı futbolcular hakem Bülent Yıldırım'ın çevresini sardı ve taç pozisyonuyla ilgili itirazlarını sürdürdü.

Galatasaray-Beşiktaş derbisi sonrası ekranlara yansımayan kavga! Tünelin ucunda...

Galatasaraylı futbolcular ve teknik heyet galibiyetin mutluluğunu yaşıyordu. Sarı kırmızılı kenar yönetim de soyunma odasına doğru hareket eden Bülent Yıldırım'ın çevresindeydi. Gökhan Gönül ile Fatih Terim ise o esnada maçta yaşanan bir pozisyonu tartıştı. Terim, milli takımdan öğrencisini sakinleştirmeye çalıştı.

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