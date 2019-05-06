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Galatasaray'ın yıldızından olay açıklama 'Koyu bir Beşiktaş taraftarıyım'

Türkiye'de futbolun yıldızları bazı takımlarla özdeşleşip kafalarımızda onlardan ayrılmaz bir parça haline geliyorlar. Ama bazen onların gönlünde yatan aslan bambaşka olabiliyor. Tıpkı onun gibi. Galatasaray'ın yıldız isminin yaptığı 'Koyu bir Beşiktaş taraftarıyım' açıklaması tüm tabuları yıkacak cinsten. İşte çok şaşıracağınız o gerçek ve futbolcuların çocukken tuttuğu takımlar.

06.05.2019 09:34 - Son Güncelleme: 06.05.2019 09:56
Galatasaray'ın yıldızından olay açıklama 'Koyu bir Beşiktaş taraftarıyım'

Spor Toto Süper Lig'in 31.haftası Galatasaray-Beşiktaş derbisine sahne oldu. Galatasaray, evinde konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-0'lık skorla yenerek ligin bitimine kısa bir süre kala liderlik koltuğuna oturdu. Bu maçta daha önce her iki takımda da oynamış oyuncular yer aldı.

İki takım arasındaki yüzyılı aşkın süredir devam eden rekabet birbirinden farklı pek çok olaya sahne oldu. İşte onlardan biri.

Galatasaray'ın yıldızından olay açıklama 'Koyu bir Beşiktaş taraftarıyım'

Türkiye'nin en köklü kulüplerinden biri olan Galatasaray'ın yıldızının, büyük bir Beşiktaş taraftarı olduğunu biliyor muydunuz? Hemde Beşiktaşlı bir futbolcunun büyük bir hayranı olduğunu. Hadi takvimleri geriye saralım.

Galatasaray'ın yıldızından olay açıklama 'Koyu bir Beşiktaş taraftarıyım'

Galatasaray için atılmış 628 gol ve adına yaraşır bir efsan Metin Oktay. Fakat öyle ilginç bir gerçek var ki duyanlarda inanmakta güçlük geçiyor. O da Metin Oktay'ın aslında koyu bir Beşiktaş taraftarı olduğu.

Galatasaray'ın yıldızından olay açıklama 'Koyu bir Beşiktaş taraftarıyım'

KOYU BİR BEŞİKTAŞ TARAFTARIYDI

Metin Oktay verdiği bir röportajda Galatasaray'a gelmeden önce koyu bir Beşiktaş taraftarı olduğunu belirtiyor ve 'Recep Adanır' gibi bir futbolcu olmak istediğini açıklıyor. Ayrıca sözlerine şunları ekliyor: 'En beğendiğim oyuncu Ali İhsan Karayiğit'ti. Ancak kendisi gibi olmak istediğim Recep ağabeyle beraber Galatasaray'da oynayacağım, aklımın ucundan bile geçmemişti.'

(Beşiktaş'ın Baba lakaplı sembol ismi Recep Adanır 1960-62 yıllarında Galatasaray forması giydi)

Galatasaray'ın yıldızından olay açıklama 'Koyu bir Beşiktaş taraftarıyım'

BEŞİKTAŞ'A NEDEN GİTMEDİ?

Bu itirafı yapan Metin Oktay hemen ardından Galatasaraylılığın artık kanına işlediğini belirtiyor ve Beşiktaş'a gitmeme, daha doğrusu alınmama sebebini şöyle açıklıyor: 'Kısmet işte, o zamanki Beşiktaş antrenörü Cihat Arman, Naci Erdem'le beni menisküs olduğumu söyleyerek Siyah-Beyazlı kulübe almamıştı.'

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