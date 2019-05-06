Galatasaray'ın yıldızından olay açıklama 'Koyu bir Beşiktaş taraftarıyım'

Spor Toto Süper Lig'in 31.haftası Galatasaray-Beşiktaş derbisine sahne oldu. Galatasaray, evinde konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-0'lık skorla yenerek ligin bitimine kısa bir süre kala liderlik koltuğuna oturdu. Bu maçta daha önce her iki takımda da oynamış oyuncular yer aldı.

İki takım arasındaki yüzyılı aşkın süredir devam eden rekabet birbirinden farklı pek çok olaya sahne oldu. İşte onlardan biri.