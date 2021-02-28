Avni Yıldırım - Canelo Alvarez maçı bitti! İşte 36 milyon dolarlık maçın kazananı...

3 RAUNTTA BİTTİ

Avni Yıldırım, Türk profesyonel boks tarihinin en önemli maçlarından biri olarak gösterilen müsabakada dünyanın en yetenekli boksörleri arasında yer alan "Canelo" lakaplı Alvarez ile ABD'de karşılaştı. 29 yaşındaki Yıldırım, 4. raunda çıkamadı ve mücadeleyi bırakmak zorunda kaldı.