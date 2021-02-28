Avni Yıldırım - Canelo Alvarez maçı bitti! İşte 36 milyon dolarlık maçın kazananı...
Türk boks tarihinde çok önemli bir gece yaşandı. Türk boksör Avni Yıldırım, WBC - WBA Dünya Süper Orta Sıklet Unvan maçında, kemerlerin sahibi Meksikalı Canelo Alvarez ile karşı karşıya geldi. ABD Miami'de Hard Rock Stadı'nda oynanan karşılaşma sona erdi. Maçın kazananı Canelo Alvarez oldu.
28.02.2021 07:08
- Son Güncelleme: 28.02.2021 07:35
Türkiye'de tüm gözler ABD'nin Florida eyaletinde gerçekleştirilen boks maçına çevrilmişti.
Türk Boksör Avni Yıldırım, WBC- WBA Dünya Süper Orta Sıklet Unvan maçında şimdiki unvan sahibi Canelo Alvarez ile karşı karşıya geldi.
ABD'nin Florida Eyaleti'nde oynanan müsabakası sona erdi. Kazanan Alvarez oldu. Maç öncesi İstiklal Marşı ve Meksika Milli Marşı okundu.
3 RAUNTTA BİTTİ
Avni Yıldırım, Türk profesyonel boks tarihinin en önemli maçlarından biri olarak gösterilen müsabakada dünyanın en yetenekli boksörleri arasında yer alan "Canelo" lakaplı Alvarez ile ABD'de karşılaştı. 29 yaşındaki Yıldırım, 4. raunda çıkamadı ve mücadeleyi bırakmak zorunda kaldı.
Yaklaşık 80 bin kişi kapasiteli Miami Hard Rock Stadı'na yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını önlemleri kapsamında sadece 18 bin kişi alındı. Boks gecesinin yoğun ilgi gösterilen biletleri 8 bin dolara kadar alıcı buldu.