Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Dergisi'ne açıklamalarda bulunurken, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için de bir mesaj verdi. Başkan Ali Koç ifadesinde direkt olarak Terim'in ismini kullanmasa da herkes sözlerinin Fatih Terim'i hedef aldığında birleşti.
ÖNCEKİ BİLDİRİYE ATIF YAPTI
Başkan Ali Koç şu ifadeleri kullandı: Önceden yayınladığımız bildirimizde her takım ve kişiye eşit mesafede, mutlak adaletin egemen olduğu imtiyazsız bir futbol ortamı diliyoruz demiştik.
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