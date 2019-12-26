Henry Onyekuru'dan Fatih Terim'i yıkan karar! Oğlu gibi gördü, yarı yolda bıraktı

Sezon başında transferler konusunda rakiplere gözdağı veren Galatasaray, beklediğini bulamamış ve hayal kırıklığına uğramıştı. Sarı-kırmızılılar varını yoğunu ara transfer dönemi için harcıyor. Bu bağlamda Galatasaray taraftarının sabırsızlıkla beklediği transferde şaşırtan bir iddia ortaya atıldı. Galatasaray'a geleceği 'kesin' gözüyle bakılan Onyekuru hakkındaki bu gelişme taraftarları üzebilir.

26.12.2019 10:47 - Son Güncelleme: 26.12.2019 10:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





