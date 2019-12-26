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Henry Onyekuru'dan Fatih Terim'i yıkan karar! Oğlu gibi gördü, yarı yolda bıraktı

Sezon başında transferler konusunda rakiplere gözdağı veren Galatasaray, beklediğini bulamamış ve hayal kırıklığına uğramıştı. Sarı-kırmızılılar varını yoğunu ara transfer dönemi için harcıyor. Bu bağlamda Galatasaray taraftarının sabırsızlıkla beklediği transferde şaşırtan bir iddia ortaya atıldı. Galatasaray'a geleceği 'kesin' gözüyle bakılan Onyekuru hakkındaki bu gelişme taraftarları üzebilir.

26.12.2019 10:47 - Son Güncelleme: 26.12.2019 10:55
Henry Onyekuru'dan Fatih Terim'i yıkan karar! Oğlu gibi gördü, yarı yolda bıraktı

Galatasaray'da ara transfer sezonu öncesi heyecanlı bir harekat yaşanıyor... Sezon başında Seri, Nzonzi, Lemina, Babel, Falcao gibi starları bünyesine katan Cimbom, bu isimlerden istediği verimi alamamıştı...

Henry Onyekuru'dan Fatih Terim'i yıkan karar! Oğlu gibi gördü, yarı yolda bıraktı

Yaz transfer sezonunda kadrosuna kattığı isimlerle rakiplerine nispet yapan sarı-kırmızılılar, gözünü Avrupa'da yaşanılacak büyük zaferlere dikmişti. Terim'in öğrencileri, Real Madrid ve Paris Saint Germain gibi dünya devlerine diş geçirememiş, farklı mağlubiyetler yaşamıştı.

Henry Onyekuru'dan Fatih Terim'i yıkan karar! Oğlu gibi gördü, yarı yolda bıraktı

Süper Lig'de de inişli çıkışlı bir form grafiği sergileyen Galatsaray'da son olarak İzmir'de alınan Göztepe mağlubiyeti, bardağı taşıran son damla olmuştu.

Henry Onyekuru'dan Fatih Terim'i yıkan karar! Oğlu gibi gördü, yarı yolda bıraktı

TERİM "OCAK'I BEKLEYİN" DEDİ!

Maç sonrasında teknik patron Fatih Terim, yaptığı açıklama ile "Ocak ayını bekleyin" mesajı verirken, yeniden yükselişin yeni transferlerle geleceğini iletmişti...

Henry Onyekuru'dan Fatih Terim'i yıkan karar! Oğlu gibi gördü, yarı yolda bıraktı

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Galatasaray'da sürprizler üst üste gelmişti. Nagatomo, Mariano gibi beklere sahip olmasına karşın Galatasaray, yeni bir bek arayışına girmişti.

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