Şampiyon Külliye'de! Başkan Recep Tayyip Erdoğan Trabzonspor'u kabul etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Trabzonspor Kulübü yönetimini, teknik heyetini ve futbolcularını kabul etti. Kabulde Erdoğan'a isminin yazılı olduğu 1 numaralı Trabzonspor forması hediye edildi. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve Külliye'deki kabulden kareler...
Süper Lig şampiyonu Trabzonspor, Türkiye Kupası'nı kazanan Sivasspor ile oynadığı Süper Kupa finalini 4-0 kazanmış ve kupanın sahibi olmuştu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan karşılaşma sonrasında Twitter hesabından bordo-mavili kulübü kutlamıştı.
TRABZONSPOR'U KABUL ETTİ
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Trabzonspor Kulübü yönetimini, teknik heyetini ve futbolcularını kabul etti.
Kabulde; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Basketbol Federasyonu Başkanı ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hidayet Türkoğlu ile Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik yer aldı.
BAŞKAN ERDOĞAN'A FORMA HEDİYESİ
Kazanılan kupalar da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne götürülürken, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu günün anısına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a forma hediye etti.