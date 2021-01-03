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Erol Bulut'tan sürpriz tercih! İşte Fenerbahçe'nin Kasımpaşa 11'i...

Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, sahadan 3 puanla ayrılarak rakibi Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada avantajı kullanmak istiyor. Bay geçtiği haftada 5'inci sıraya kadar gerileyen sarı-lacivertlilerde 3 futbolcu koronavirüse yakalanmıştı. Son gelen bilgilere göre bu futbolcular negatife dönerken, sakat olan isimler de iyileşti. Bu gelişmelerin teknik direktör Erol Bulut'un tercihlerini etkileyeceği belirtilirken, genç teknik adamın bir sürprize imza atmaya hazırlandığı öğrenildi. İşte Fenerbahçe'nin Kasımpaşa maçı 11'i...

03.01.2021 13:41 - Son Güncelleme:
Erol Bulut'tan sürpriz tercih! İşte Fenerbahçe'nin Kasımpaşa 11'i...

Süper Lig'in 16'ncı haftasında Fenerbahçe, 4 Ocak Pazartesi günü Kasımpaşa'ya konuk olacak.

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Erol Bulut'tan sürpriz tercih! İşte Fenerbahçe'nin Kasımpaşa 11'i...

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 19:00'da başlayacak maçta hakem Halis Özkahya düdük çalacak. Özkahya'nın yardımcılıklarını ise Kemal Yılmaz ile Serkan Olguncan üstlenecek.

Erol Bulut'tan sürpriz tercih! İşte Fenerbahçe'nin Kasımpaşa 11'i...

Kasımpaşa ile oynadığı son 15 lig maçından 12 galibiyet, 2 beraberlik alan Fenerbahçe 1 kez sahadan mağlup ayrıldı.

Erol Bulut'tan sürpriz tercih! İşte Fenerbahçe'nin Kasımpaşa 11'i...

Sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Erol Bulut, Kasımpaşa mücadelesi için kadro sıkıntısı yaşıyor.

Erol Bulut'tan sürpriz tercih! İşte Fenerbahçe'nin Kasımpaşa 11'i...

Fenerbahçe'de testi pozitif çıkan 4 futbolcu da corona virüsünü atlatırken, Tolga Ciğerci'nin sol alt adalesinde 2'nci derece yırtık tespit edildiği için kadroda yer almayacak.

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