Haberler Galeri Spor Erol Bulut'tan sürpriz tercih! İşte Fenerbahçe'nin Kasımpaşa 11'i...

Erol Bulut'tan sürpriz tercih! İşte Fenerbahçe'nin Kasımpaşa 11'i...

Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, sahadan 3 puanla ayrılarak rakibi Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada avantajı kullanmak istiyor. Bay geçtiği haftada 5'inci sıraya kadar gerileyen sarı-lacivertlilerde 3 futbolcu koronavirüse yakalanmıştı. Son gelen bilgilere göre bu futbolcular negatife dönerken, sakat olan isimler de iyileşti. Bu gelişmelerin teknik direktör Erol Bulut'un tercihlerini etkileyeceği belirtilirken, genç teknik adamın bir sürprize imza atmaya hazırlandığı öğrenildi. İşte Fenerbahçe'nin Kasımpaşa maçı 11'i...

03.01.2021 13:41 - Son Güncelleme: BU GALERİYİ PAYLAŞ





