Fenerbahçe 5 milyon verdi 10 milyon istediler! Şampiyonluk düğümünü çözecek kapışma!

KOLOMBİYA BASINI AÇIKLADI

Kolombiya'da bulunan deneyimli gazeteci Javier Hernandez, Sarı-Lacivertliler'in 26 yaşındaki Villa için yaptığı teklifi açıkladı.

'FENER 5 VERDİ, BOCA 10 İSTEDİ'

Hernandez, "Bana, Fenerbahçe'den Boca'ya yapılan teklif söylendi. Villa için 5 milyon euro teklif ettiler. Ama Boca ise bunun mümkün olmadığını Fenerbahçe'ye bildirdi. Çünkü Boca Villa için en az 10 milyon euro istiyor" dedi.