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Fenerbahçe 5 milyon verdi 10 milyon istediler! Şampiyonluk düğümünü çözecek kapışma!

Son dakika transfer haberleri... Şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları son sürat devam ederken, Boca Juniors ekibinde forma giyen Sebastian Villa gündeme gelmişti. Sarı-Lacivertliler'in Sebastian Villa transferinde son durum ne, Fenerbahçe'ye gelecek mi? İşte son durum...

Emrah Karalinç
Özel haber
takvim.com.tr
23.01.2023 12:14 - Son Güncelleme: 23.01.2023 12:14
Fenerbahçe 5 milyon verdi 10 milyon istediler! Şampiyonluk düğümünü çözecek kapışma!

Şampiyonluk isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları son sürat devam ederken, Boca Juniors ekibinde forma giyen Sebastian Villa gündeme gelmişti. Sarı-Lacivertliler'in Sebastian Villa transferinde son durum ne, Villa Fenerbahçe'ye gelecek mi?

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe 5 milyon verdi 10 milyon istediler! Şampiyonluk düğümünü çözecek kapışma!

FENERBAHÇE, YIRTICI BİR KANAT OYUNCUSU ARIYOR

Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, hücum hattındaki zenginliği artırabilmek için yırtıcı bir kanat oyuncusu transfer etmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe 5 milyon verdi 10 milyon istediler! Şampiyonluk düğümünü çözecek kapışma!

MENAJER ÖNERİLERİ DE GELİYOR

Fenerbahçe'ye menajerler vasıtasıyla çeşitli öneriler gelirken, aynı zamanda kulübün profesyonelleri de Sarı-Lacivertliler'e her açıdan uygun olan futbolcularla ilgili araştırmalar yapıyor.

Fenerbahçe 5 milyon verdi 10 milyon istediler! Şampiyonluk düğümünü çözecek kapışma!

SEBASTIAN VILLA GÜNDEME GELDİ

Şampiyonluk yarışında alternatifli bir kadro ile mücadele etmek isten Fenerbahçe'nin kısa bir süre önce Boca Juniors forması giyen Sebastian Villa için teklif yaptığı gündeme gelmişti. Fenerbahçe'nin yaptığı transfer teklifinin detayları da netleşmeye başladı.

Fenerbahçe 5 milyon verdi 10 milyon istediler! Şampiyonluk düğümünü çözecek kapışma!

KOLOMBİYA BASINI AÇIKLADI

Kolombiya'da bulunan deneyimli gazeteci Javier Hernandez, Sarı-Lacivertliler'in 26 yaşındaki Villa için yaptığı teklifi açıkladı.

'FENER 5 VERDİ, BOCA 10 İSTEDİ'

Hernandez, "Bana, Fenerbahçe'den Boca'ya yapılan teklif söylendi. Villa için 5 milyon euro teklif ettiler. Ama Boca ise bunun mümkün olmadığını Fenerbahçe'ye bildirdi. Çünkü Boca Villa için en az 10 milyon euro istiyor" dedi.

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