Fenerbahçe 5 milyon verdi 10 milyon istediler! Şampiyonluk düğümünü çözecek kapışma!
Son dakika transfer haberleri... Şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları son sürat devam ederken, Boca Juniors ekibinde forma giyen Sebastian Villa gündeme gelmişti. Sarı-Lacivertliler'in Sebastian Villa transferinde son durum ne, Fenerbahçe'ye gelecek mi? İşte son durum...
Şampiyonluk isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları son sürat devam ederken, Boca Juniors ekibinde forma giyen Sebastian Villa gündeme gelmişti. Sarı-Lacivertliler'in Sebastian Villa transferinde son durum ne, Villa Fenerbahçe'ye gelecek mi?
FENERBAHÇE, YIRTICI BİR KANAT OYUNCUSU ARIYOR
Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, hücum hattındaki zenginliği artırabilmek için yırtıcı bir kanat oyuncusu transfer etmeyi hedefliyor.
MENAJER ÖNERİLERİ DE GELİYOR
Fenerbahçe'ye menajerler vasıtasıyla çeşitli öneriler gelirken, aynı zamanda kulübün profesyonelleri de Sarı-Lacivertliler'e her açıdan uygun olan futbolcularla ilgili araştırmalar yapıyor.
SEBASTIAN VILLA GÜNDEME GELDİ
Şampiyonluk yarışında alternatifli bir kadro ile mücadele etmek isten Fenerbahçe'nin kısa bir süre önce Boca Juniors forması giyen Sebastian Villa için teklif yaptığı gündeme gelmişti. Fenerbahçe'nin yaptığı transfer teklifinin detayları da netleşmeye başladı.
KOLOMBİYA BASINI AÇIKLADI
Kolombiya'da bulunan deneyimli gazeteci Javier Hernandez, Sarı-Lacivertliler'in 26 yaşındaki Villa için yaptığı teklifi açıkladı.
'FENER 5 VERDİ, BOCA 10 İSTEDİ'
Hernandez, "Bana, Fenerbahçe'den Boca'ya yapılan teklif söylendi. Villa için 5 milyon euro teklif ettiler. Ama Boca ise bunun mümkün olmadığını Fenerbahçe'ye bildirdi. Çünkü Boca Villa için en az 10 milyon euro istiyor" dedi.