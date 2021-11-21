Alanyaspor - Beşiktaş maçı sonrası çarpıcı yorum: Böyle saçmalık görmedim!

İkinci yarıda oyuna giren Can forma giydikçe çok daha iyi olacak gibi ama takımda iyi diyebileceğim başka oyuncu sayamamam Beşiktaş'ın kötü durumunu çok iyi özetliyor. Beşiktaş ikinci yarıda gol bulmalıydı ama girdiği gol pozisyonu yok denecek kadar azdı. Alex Teixeira forvet gibi birkaç kez kaleyi yoklarken Ghezzal yine etkisizdi.