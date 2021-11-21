Alanyaspor - Beşiktaş maçı sonrası çarpıcı yorum: Böyle saçmalık görmedim!
SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Süper Lig'in 13. haftasında Alanyaspor'un konuğu olan Beşiktaş, sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrılarak büyük yara aldı. Karşılaşmanın ardından Sergen Yalçın ve futbolcular eleştiri oklarının hedefi olurken, spor yazarları da karşılaşmayla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. İşte o yazılar...
SİNAN VARDAR - OLMUYOR...
Maçın özellikle ilk yarısı ağır çekimdi. Beşiktaş, tam Alanyaspor'un istediği gibi yavaş yavaş ileriye çıktı, savunmaya da ağır ağır döndü. Alanyaspor'un gol umudu Babacar karşısında Welinton ikram yapınca ev sahibi ekip avantajı cebine koydu. Şampiyonluğa oynayan bir takımda Welinton forma giyer mi? Tabii ki hayır! Kadroda dahi olmaması gerek.
Alanyaspor'un dün basmadık yer bırakmayan altyapından yetişen Fatih Aksoy'u ver, Welinton'u al. Yıllardır futbolun içindeyim, böyle saçmalık görmedim. Sahi 3 maçta stoperde ve bu maçlarda sahanın yıldızı olan Necip nerede?
İkinci yarıda oyuna giren Can forma giydikçe çok daha iyi olacak gibi ama takımda iyi diyebileceğim başka oyuncu sayamamam Beşiktaş'ın kötü durumunu çok iyi özetliyor. Beşiktaş ikinci yarıda gol bulmalıydı ama girdiği gol pozisyonu yok denecek kadar azdı. Alex Teixeira forvet gibi birkaç kez kaleyi yoklarken Ghezzal yine etkisizdi.
Rosier sezon başından bu yana kötü ötesi. Kenan Karaman'daki düşüşe inanamıyorum. Öyle bir futbolcu ki; sanki rakip takımın savunma oyuncusu olarak sahaya çıkmış. Pjanic'in kaleye vurduğu topun ona çarpması da Beşiktaş adına trajikomik pozisyonlarından biriydi.