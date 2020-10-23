Fransızlar Yusuf Yazıcı'yı 'Kahraman' ilan etti, Sivas adından söz ettirdi! UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin maç sonuçları...
UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hafta maçları oynandı. Fransız ekibi Lille, Çek temsilcisi Sparta Prag'a konuk olduğu karşılaşmada skoru 4-1'e getirdi. Maçta Lille'in gollerini 45', 60' ve 75'te Yusuf Yazıcı, 66'da da Jonathan İkone kaydetti. Lille, deplasmanda Sparta Prag'a karşı 4-1'lik üstünlük sağlarken, Yusuf Yazıcı hat-trick yaparak maçın adamı oldu. UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında Sivasspor, deplasmanda kıyasıya mücadele ettiği Villarreal'e 5-3 yenildi. İşte UEFA Avrupa Ligi'nde yaşananlar.
SİVASSPOR DİRENEMEDİ
Demir Grup Sivasspor, I Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda İspanya temsilcisi Villarreal'e 5-3 yenildi. Ev sahibi ekibin gollerini Takefusa Kubo, Carlos Bacca, Juan Foyth ve Paco Alcacer (2) atarken, Demir Grup Sivasspor'un golleri Olarenwaju Kayode, Mustapha Yatabare ve Max Gradel'den geldi.
DEVREYE 2-2 GİDİLDİ
UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Sivasspor, Villarreal ile deplasmanda karşılaştı. Karşılaşmanın 13. dakikasında Kubo ile öne geçen Villarreal, 20. dakikada Bacca ile farkı 2'ye çıkardı. Sivasspor 33. dakikada Kayode ve 43. dakikada Yatabare ile bulduğu gollerle devreye 2-2'lik skorla girilmesini sağladı.
Villarreal, 57. dakikada Foyth ile tekrar öne geçerken 64. dakikada Gradel'den yanıt geldi. İspanyol ekibi, 74 ve 78. dakikalarda Alcacer'in kaydettiği gollerle Sivasspor'u 5-3 mağlup etti ve turnuvaya galibiyetle başladı. Temsilcimiz ikinci maçında Maccabi Tel Aviv'i konuk edecek. Villarreal ilse Karabağ ile deplasmanda karşılaşacak.