Fransızlar Yusuf Yazıcı'yı 'Kahraman' ilan etti, Sivas adından söz ettirdi! UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin maç sonuçları...

Villarreal, 57. dakikada Foyth ile tekrar öne geçerken 64. dakikada Gradel'den yanıt geldi. İspanyol ekibi, 74 ve 78. dakikalarda Alcacer'in kaydettiği gollerle Sivasspor'u 5-3 mağlup etti ve turnuvaya galibiyetle başladı. Temsilcimiz ikinci maçında Maccabi Tel Aviv'i konuk edecek. Villarreal ilse Karabağ ile deplasmanda karşılaşacak.