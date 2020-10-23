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Fatih Terim, Fatih Öztürk hakkında son kararını verdi! Galatasaray'da kötü futbolun faturası Fatih'e çıktı...

Galatasaray'da, simge isimler arasında şimdiden yerini alan Fernando Muslera'nın sakatlığının ardından kaleci problemi devam ediyor. Özellikle Alanyaspor karşısında yediği hatalı frikik golünden sonra gözden düşen 33 yaşındaki file bekçisi, formasını kaptırmak üzere. Fatih Öztürk, son dönemdeki kötü performansı nedeniyle eleştirilerin odak noktası haline gelince Fatih Terim, yedek kaleci Okan Kocuk'tan hazır olmasını istedi.

23.10.2020 12:03 - Son Güncelleme: 23.10.2020 12:03
Fatih Terim, Fatih Öztürk hakkında son kararını verdi! Galatasaray'da kötü futbolun faturası Fatih'e çıktı...

HATASI OLAY OLMUŞTU
Galatasaray'da Muslera'nın yerine Ocak ayına kadar kalenin emanet edildiği Fatih Öztürk'ün Alanyaspor maçında yaptığı inanılmaz hatanın ardından Fatih Terim'den flaş karar. İşte detaylar...

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Fatih Terim, Fatih Öztürk hakkında son kararını verdi! Galatasaray'da kötü futbolun faturası Fatih'e çıktı...

SOSYAL MEDYAYI SALLAMIŞTI
Galatasaray'da Muslera'nın yerine Ocak ayına kadar kalenin emanet edildiği Fatih Öztürk, Alanyasporlu Babacar'ın frikiğinde çaresiz kalmış Fatih'in gol öncesindeki görüntüsü sosyal medyayı sallamıştı.

Fatih Terim, Fatih Öztürk hakkında son kararını verdi! Galatasaray'da kötü futbolun faturası Fatih'e çıktı...

KÖŞEYİ FAZLA AÇTI...
Golü yediği köşeyi fazlasıyla açan Fatih Öztürk, gole davetiye çıkarırken Galatasaray 1-0 öndeyken Alanyaspor'un kazandığı frikikte kaleyi koruduğu direğe kadar gelerek pozisyon aldı ve Senegalli golcü Babacar da bu ikramı geri çevirmeyerek meşin yuvarlağı fazla zorlanmadan filelere gönderdi.

Fatih Terim, Fatih Öztürk hakkında son kararını verdi! Galatasaray'da kötü futbolun faturası Fatih'e çıktı...

BÜYÜK TEPKİ GÖSTERİLDİ
Galatasaray'da Fatih Öztürk'e en büyük tepki maçın 90. dakikasında gelirken Alanyaspor'un baskı kurduğu anlarda topu kontrol eden Fatih Öztürk, yavaş hareketlerde bulunmuş ve locadan maçı izleyen taraftarlar oyuncuya büyük tepki göstermişti.

Fatih Terim, Fatih Öztürk hakkında son kararını verdi! Galatasaray'da kötü futbolun faturası Fatih'e çıktı...

TARAFTARLAR DUYDU
Bu tepkiler yayıncı kuruluştan maçı izleyen taraftarların da kulağına giderken sosyal medyada büyük tepkiler oluştu. Sosyal medyada 'Keşke kale direğine yapışsaydın çok uzak kalmışsın', 'Fatih Öztürk öndeymişiz gibi vakit geçiriyor' şeklinde yorumlar yapılmıştı.

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