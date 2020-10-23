Fatih Terim, Fatih Öztürk hakkında son kararını verdi! Galatasaray'da kötü futbolun faturası Fatih'e çıktı...
Galatasaray'da, simge isimler arasında şimdiden yerini alan Fernando Muslera'nın sakatlığının ardından kaleci problemi devam ediyor. Özellikle Alanyaspor karşısında yediği hatalı frikik golünden sonra gözden düşen 33 yaşındaki file bekçisi, formasını kaptırmak üzere. Fatih Öztürk, son dönemdeki kötü performansı nedeniyle eleştirilerin odak noktası haline gelince Fatih Terim, yedek kaleci Okan Kocuk'tan hazır olmasını istedi.
23.10.2020 12:03
- Son Güncelleme: 23.10.2020 12:03
KÖŞEYİ FAZLA AÇTI...
Golü yediği köşeyi fazlasıyla açan Fatih Öztürk, gole davetiye çıkarırken Galatasaray 1-0 öndeyken Alanyaspor'un kazandığı frikikte kaleyi koruduğu direğe kadar gelerek pozisyon aldı ve Senegalli golcü Babacar da bu ikramı geri çevirmeyerek meşin yuvarlağı fazla zorlanmadan filelere gönderdi.
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