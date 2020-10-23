Fatih Terim, Fatih Öztürk hakkında son kararını verdi! Galatasaray'da kötü futbolun faturası Fatih'e çıktı...

KÖŞEYİ FAZLA AÇTI...

Golü yediği köşeyi fazlasıyla açan Fatih Öztürk, gole davetiye çıkarırken Galatasaray 1-0 öndeyken Alanyaspor'un kazandığı frikikte kaleyi koruduğu direğe kadar gelerek pozisyon aldı ve Senegalli golcü Babacar da bu ikramı geri çevirmeyerek meşin yuvarlağı fazla zorlanmadan filelere gönderdi.