Altay bu kez Süper Lig'de kalabilecek mi? Mustafa Denizli yönetiminde....
Türk futbolunun en köklü ekiplerinden olan İzmir temsilcisi Altay, 18 yıl aranın ardından yeniden Süper Lig'e döndü. Geçtiğimiz sezon play-offlar öncesi göreve gelen efsane teknik adam Mustafa Denizli, İzmir ekibine büyük bir başarı yakalattı. Artık Süper Lig'de kalıcı olmak isteyen Altay, Denizli ile sezon sonuna kadar yeni bir anlaşmaya vardı. Kadrosunda önemli bir değişime giden Siyah-Beyazlılar yaptığı yabancı transfer hamleleri ile dikkatleri çekti. Altay ligdeki ilk maçına 14 Ağustos'ta çıkacak ve evinde Kayserispor'la karşılaşacak.
05.08.2021 12:04
- Son Güncelleme: 05.08.2021 12:04
Türk futbolunun en köklü kulüplerinden biri olan Altay 18 yıl aradan sonra Süper Lig'e geri döndü. Geçtiğimiz sezon play-off'lar öncesinde göreve gelen efsane teknik direktör Mustafa Denizli, İzmir temsilcisine büyük bir zafer yaşattı.
Artık Süper Lig'de kalıcı olmak isteyen Altay, Denizli ile sezon sonuna kadar yeni bir anlaşmaya vardı. Kadrosunda önemli bir değişime giden Siyah-Beyazlılar yaptığı yabancı transfer hamleleri ile dikkatleri çekti. Altay ligdeki ilk maçına 14 Ağustos'ta çıkacak ve evinde Kayserispor'la karşılaşacak.
Ceyhun Gülselam (Türk-33 yaşında-Orta saha-Bedelsiz)
Türk futbolunun en tecrübeli isimlerinden. Alanyaspor'la sözleşmesi sona erdikten sonra transfer edildi.