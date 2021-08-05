Altay bu kez Süper Lig’de kalabilecek mi? Mustafa Denizli yönetiminde....

Artık Süper Lig'de kalıcı olmak isteyen Altay, Denizli ile sezon sonuna kadar yeni bir anlaşmaya vardı. Kadrosunda önemli bir değişime giden Siyah-Beyazlılar yaptığı yabancı transfer hamleleri ile dikkatleri çekti. Altay ligdeki ilk maçına 14 Ağustos'ta çıkacak ve evinde Kayserispor'la karşılaşacak.