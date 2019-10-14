Fenerbahçe ve Milli Takımımızın kaptanı Emre Belözoğlu: Her Türk vatandaşı Barış Pınarı Harekatı'nı desteklemeli

BÜYÜK SAKATLIKLAR YAŞADIM

Yaşadığınız bir olay mı bu farkındalığı oluşturdu sizde?

Yaşadığım büyük sakatlıklar mesleğime daha çok sarılmama neden oldu. Yaş aldıkça elindeki nimetlerin kıymetini anlamaya başlıyorsun. Evlilik, çocuk gibi sorumluluklar da farkındalığımı artırdı. Hatalarım da, doğrularım da sahanın içinde oldu. Hiç sahanın dışına çıkmadım çünkü futbolu merkezime koydum. Böyle olması da ilerleyen yaşıma rağmen hâlâ yüksek seviyede oynamamı sağlıyor. Benim adıma dünyanın en güzel mesleği futbolculuk. Mesleğine sahip çıkan sporculara hep büyük saygı duyuyorum. Gençlere de mesleklerine sahip çıkmalarını ve kendilerini geliştirmelerini tavsiye ediyorum. Çok çalışmak ve disiplinli olmak başarı için çok önemli.