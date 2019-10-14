GaleriSpor

Fenerbahçe ve Milli Takımımızın kaptanı Emre Belözoğlu: Her Türk vatandaşı Barış Pınarı Harekatı'nı desteklemeli

Fenerbahçe ve Milli Takım kaptanı Emre Belözoğlu, Fransa maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Tecrübeli yıldız, büyük kulüplerin devletin katkılarıyla ayakta durduğunu söyleyip, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Belözoğlu ayrıca 'Her Türk vatandaşı Barış Pınarı Harekatı'na destek vermeli' ifadelerini kullandı. İşte Emre Belözoğlu'nun gündeme ve kariyerine dair o açıklamaları.

14.10.2019 09:34 - Son Güncelleme: 14.10.2019 10:24
Fenerbahçe ve Milli Takımızın kaptanı Emre Belözoğlu: Her Türk vatandaşı Barış Pınarı Harekatı'nı desteklemeli

Fenerbahçe ve A Milli Takım kaptanı Emre Belözoğlu, büyük kulüplerin devlet desteği sayesinde ayakta durduğunu söyleyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti: Erdoğan, hep sporun ve sporcunun yanında. Bu anlamda çok şanslıyız. Umarım kulüpler bu desteği doğru kullanır ve Avrupa ile aramızdaki makası kapatırız.

Fenerbahçe ve Milli Takımızın kaptanı Emre Belözoğlu: Her Türk vatandaşı Barış Pınarı Harekatı'nı desteklemeli

Milli takım ve Fenerbahçe Kaptanı Emre Belözoğlu Sabah'a çok özel açıklamalar yaptı. "Yurt dışında oynadığım zamanlarda hep ülkemi temsil etmeye çalıştım" diyen ünlü futbolcu, uzun süre kalmasına rağmen yurt dışında hiç yatırım yapmadığını söyledi.

Fenerbahçe ve Milli Takımızın kaptanı Emre Belözoğlu: Her Türk vatandaşı Barış Pınarı Harekatı'nı desteklemeli

39 yaşında olmanıza rağmen performansınızı nasıl böyle yüksek tutmayı başarıyorsunuz?

Hayatımın merkezinde ailem ve futbol var. Futbolun kıymetini ve değerini biliyorum. Aslında futbolun değerini biraz geç anladım. 26 yaşında farkına vardım ne kadar değerli bir iş yaptığımın. Herkes hayal ettiği mesleği yapamıyor ya da o imkanlar eline geldiğinde kıymetini bilemiyor. Ben de böyle dönemler yaşadım. Allah'ın bana verdiği bu nimetin geç de olsa farkına vardım. Çok şanslıyım.

Fenerbahçe ve Milli Takımızın kaptanı Emre Belözoğlu: Her Türk vatandaşı Barış Pınarı Harekatı'nı desteklemeli

BÜYÜK SAKATLIKLAR YAŞADIM

Yaşadığınız bir olay mı bu farkındalığı oluşturdu sizde?

Yaşadığım büyük sakatlıklar mesleğime daha çok sarılmama neden oldu. Yaş aldıkça elindeki nimetlerin kıymetini anlamaya başlıyorsun. Evlilik, çocuk gibi sorumluluklar da farkındalığımı artırdı. Hatalarım da, doğrularım da sahanın içinde oldu. Hiç sahanın dışına çıkmadım çünkü futbolu merkezime koydum. Böyle olması da ilerleyen yaşıma rağmen hâlâ yüksek seviyede oynamamı sağlıyor. Benim adıma dünyanın en güzel mesleği futbolculuk. Mesleğine sahip çıkan sporculara hep büyük saygı duyuyorum. Gençlere de mesleklerine sahip çıkmalarını ve kendilerini geliştirmelerini tavsiye ediyorum. Çok çalışmak ve disiplinli olmak başarı için çok önemli.

Fenerbahçe ve Milli Takımızın kaptanı Emre Belözoğlu: Her Türk vatandaşı Barış Pınarı Harekatı'nı desteklemeli

FB'lisiniz ama kariyerinize Galatasaray'da başladınız...

Ben babadan Fenerbahçeliyim. Benim için önemli olan futbol oynamaktı. Galatasaray alt yapısında yetiştim ve A takımına çıktım. Çok şey öğrendim Galatasaray'dan. 1996-2000 arasında GS'de büyük başarılar kazandık. Sekiz sene yurt dışına gittim ve dönüşümde de Fenerbahçe'den teklif gelince kabul ettim. Hem camianın, hem de taraftarın bana sevgisini görünce de "Ne kadar doğru bir karar vermişim" diyorum. FB formasını yürekten giyiyorum. Bunu tüm samimiyetimle söylüyorum.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Eski şampiyonun doping sonrası hali şaşırttı! Bacağını görenler şok oldu...
Eski şampiyonun doping sonrası hali şaşırttı! Bacağını görenler şok oldu...