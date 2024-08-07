Spor yazarları Lille - Fenerbahçe karşılaşmasını değerlendirdi: Rövanş hiç kolay olmayacak

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Fransa'nın Lille takımına konuk oldu. Fransız ekibi 12. dakikada Tiago Santos'un vuruşunda Oosterwolde'ye çarpıp ağlara giden golle öne geçti. 80 dakika gol arayan Kanarya, İrfan Can Kahveci'nin serbest vuruşuyla skoru eşitledi. 90+1'de ise Zhegrova planlarımızı bozdu. Mücadele 2-1 Lille lehine sona erdi. Spor yazarları Lille - Fenerbahçe karşılaşmasını değerlendirdi.
Ülkemi̇zi̇ Şampi̇yonlar Li̇gi̇'nde temsi̇l eden Fenerbahçe, 3. eleme turu i̇lk maçında Lille karşısında yediği son dakika golüyle sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Spor yazarları, kritik karşılaşmayı değerlendirdi.
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Dün akşam son dakikada gelen gol moralleri bozsa da Fenerbahçe'nin rövanşta, turu geçecek gücü de kalitesi de var. Sarı-Lacivertliler dün akşam iki devrede iki farklı maç oynadı. İlk 45 dakikada oyunun hakimi tamamen Lille'di.
Biz daha çok savunmada kaldık.
Buna karşın, Dzeko ile de birisi yüzde 100 iki tane net pozisyona girdik. Kaleci Livakovic maçın genelinde maçın en iyilerindendi.
Fenerbahçe'yi hep oyunda tuttu.
Çağlar ve Oosterwolde ikilisi de rakibin en etkili oyuncusu David'i sahadan sildi. İkinci yarıda ise topa daha fazla sahip olup rakip kaleye daha çok giden bir Fenerbahçe izledik. Özellikle sol taraftan yorulmak nedir bilmeyen Ferdi ile önündeki Maximin ile çok fazla atak geliştirdik.