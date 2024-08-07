Spor yazarları Lille - Fenerbahçe karşılaşmasını değerlendirdi: Rövanş hiç kolay olmayacak

2

İLKER YAĞCIOĞLU- KADIKÖY'DE BU İŞ BİTER

Dün akşam son dakikada gelen gol moralleri bozsa da Fenerbahçe'nin rövanşta, turu geçecek gücü de kalitesi de var. Sarı-Lacivertliler dün akşam iki devrede iki farklı maç oynadı. İlk 45 dakikada oyunun hakimi tamamen Lille'di.

Biz daha çok savunmada kaldık.

Buna karşın, Dzeko ile de birisi yüzde 100 iki tane net pozisyona girdik. Kaleci Livakovic maçın genelinde maçın en iyilerindendi.

