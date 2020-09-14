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Cristiano Ronaldo 4 çocuğunun annesi sevgilisi Georgina Rodriguez evleniyor! Dudak uçuklatan yüzük...
Cristiano Ronaldo 4 çocuğunun annesi sevgilisi Georgina Rodriguez evleniyor! Dudak uçuklatan yüzük...
O dünya futbolunun en iyi futbolcularından biri, Cristiano Ronaldo. Futbol tarihine geçen Cristiano Ronaldo aynı zamanda büyük bir magazin figürü. Serveti ve Juventus'tan aldığı ücretle dudak uçuklatan, sevgilisi Georgina Rodriguez ile her adımları merak edilen, Cristiano Ronaldo'nun evleneceği iddia edildi. Ronaldo'nun, Georgina Rodriguez için evlilik yüzüğü aldığı ve bu tektaş yüzüğün yaklaşım 615 bin sterlin değerinde olduğu belirtildi.
14.09.2020 12:41
- Son Güncelleme: 14.09.2020 13:04
Juventus'un Portekizli oyuncusu Cristiano Ronaldo hayatının en önemli imzasını atmaya hazırlanıyor.
Futbol tarihine adını altın harflerle yazdıran süper yıldız, uzun yıllardır birlikte olduğu sevgilisi Georgina Rodriguez'e evlilik teklif edecek.
TAM 6 MİLYON LİRA DEĞERİNDE
Ronaldo bu özel an için de hiçbir masraftan kaçınmadı ve sevgilisine elmas bir yüzük aldı. Yıldız futbolcunun tamamı elmas işlemeli olan yüzüğe 615 bin sterlin (Yaklaşık 5,9 milyon TL) ödediği iddia edildi.
GEORGINA YÜZÜĞÜ BEĞENDİ
Georgina Rodriguez'in Instagram'da yüzüğün fotoğrafını paylaşan bir sayfanın gönderisine kalp emojili yorum yapması, iddiaları kuvvetlendirdi.
YİNE TARİHE GEÇTİ
Futbol dünyasındaki isimlerin aldığı en pahalı yüzüklerin listesini hazırlayan bir site, Ronaldo'nun 615 bin sterlinlik yüzüğünün en pahalı yüzük olduğunu belirtti.
Hazırlanan listede Jordan Pickford'ın eşine aldığı 500 bin sterlinlik yüzük ikinci sırada yer aldı.