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Cristiano Ronaldo 4 çocuğunun annesi sevgilisi Georgina Rodriguez evleniyor! Dudak uçuklatan yüzük...

O dünya futbolunun en iyi futbolcularından biri, Cristiano Ronaldo. Futbol tarihine geçen Cristiano Ronaldo aynı zamanda büyük bir magazin figürü. Serveti ve Juventus'tan aldığı ücretle dudak uçuklatan, sevgilisi Georgina Rodriguez ile her adımları merak edilen, Cristiano Ronaldo'nun evleneceği iddia edildi. Ronaldo'nun, Georgina Rodriguez için evlilik yüzüğü aldığı ve bu tektaş yüzüğün yaklaşım 615 bin sterlin değerinde olduğu belirtildi.

14.09.2020 12:41 - Son Güncelleme: 14.09.2020 13:04 BU GALERİYİ PAYLAŞ





