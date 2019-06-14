Franck Ribery geleceğiyle ilgili kararını verdi! Galatasaray...
Sezonu iki kupayla kapatan ve gelecek sezon üç kulvarda yarışacak olan Galatasaray, transferde hareketli günler geçiriyor. Ryan Babel, Şener Özbayraklı, Jimmy Durmaz ve Valentine Ozornwafor transferlerini açıklamak için gün sayan sarı-kırmızılılarda gündemdeki isimlerden biri de Franck Ribery. Bayern Münih ile sözleşmesi sona eren Fransız yıldızın Galatasaray'a transfer olacağı iddia edilmişti. Tecrübeli futbolcu, ülke basınına verdiği röportajda geleceğiyle ilgili ipuçları verdi.
14.06.2019 22:20
- Son Güncelleme: 14.06.2019 22:41
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