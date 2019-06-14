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Franck Ribery geleceğiyle ilgili kararını verdi! Galatasaray...

Sezonu iki kupayla kapatan ve gelecek sezon üç kulvarda yarışacak olan Galatasaray, transferde hareketli günler geçiriyor. Ryan Babel, Şener Özbayraklı, Jimmy Durmaz ve Valentine Ozornwafor transferlerini açıklamak için gün sayan sarı-kırmızılılarda gündemdeki isimlerden biri de Franck Ribery. Bayern Münih ile sözleşmesi sona eren Fransız yıldızın Galatasaray'a transfer olacağı iddia edilmişti. Tecrübeli futbolcu, ülke basınına verdiği röportajda geleceğiyle ilgili ipuçları verdi.

14.06.2019 22:20 - Son Güncelleme: 14.06.2019 22:41
Franck Ribery geleceğiyle ilgili kararını verdi! Galatasaray...

Almanya Bundesliga takımlarından Bayern Münih'te forma giydiği 12 sezonun ardından kulüple yollarını ayıran Franck Ribery emekliliği düşünmüyor.

Franck Ribery geleceğiyle ilgili kararını verdi! Galatasaray...

Fransız futbolcunun yeni adresi merak konusu olurken, Galatasaray'ın da eski yıldızıyla ilgilendiği ifade ediliyordu.

Franck Ribery geleceğiyle ilgili kararını verdi! Galatasaray...

36 yaşındaki futbolcu L'Equipe gazetesine verdiği röportajda geleceğiyle ilgili önemli detaylar paylaştı ve şunları dile getirdi;

Franck Ribery geleceğiyle ilgili kararını verdi! Galatasaray...

"İki sezon daha oynamak istiyorum. Parayı her yerde kazanabilirim ama bir de yeni hedefe ihtiyacım var. Önümde önemli bir karar var. Yalnızca kendimi değil eşimi ve beş çocuğumu da düşünmek zorundayım."

Franck Ribery geleceğiyle ilgili kararını verdi! Galatasaray...

Hala üst seviyede futbol oynayabileceğini söyleyen Fransız yıldız, "Adrenaline ihtiyacım var. Bir gün kendimi yorgun hissedersem o zaman bırakacağım" dedi.

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